Aaj Ka Rashifal 4 October 2025 : आज का राशिफल: मेष, वृषभ से मीन तक 12 राशियों का हाल

Daily Rashifal : दैनिक राशिफल: वृषभ बुरी आदत छोड़ें, कुंभ की धार्मिक आस्था बढ़ेगी; क्या कहते हैं सितारे?
Aaj Ka Rashifal 4 October 2025 : आज का दिन 12 राशियों के लिए बड़े बदलावों, महत्वपूर्ण फैसलों और आर्थिक उतार-चढ़ाव का मिश्रण लेकर आया है। जहां मेष राशि के लिए आकस्मिक बड़े बदलाव और व्यापार विस्तार के योग बन रहे हैं, वहीं वृषभ को अपनी बुरी आदतों को छोड़कर स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मिथुन का जिद्दी व्यवहार नुकसान करा सकता है, जबकि कर्क को आज कार्य सिद्ध करने के लिए समझौता करना पड़ सकता है। सिंह और तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में विशेष है। सिंह को व्यापार के लिए कर्ज़ लेना होगा, वहीं तुला को बड़े खर्चों के लिए तैयार रहना चाहिए। कन्या और धनु करियर में उतार-चढ़ाव देखेंगे, लेकिन वृश्चिक को व्यवसाय में आर्थिक लाभ के स्पष्ट संकेत हैं। मकर राशि वालों को दूसरों के बजाय परिवार को समय देने की सलाह है, जबकि कुंभ के स्वास्थ्य में सुधार और धार्मिक आस्था में वृद्धि होगी। मीन राशि के अटके कार्य आज पूरे होंगे और वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानें अपनी राशि का हाल और तैयार रहें आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के लिए। (आज का राशिफल)
आकस्मिक किसी बड़े बदलाव के योग हैं। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। व्यापार विस्तार के योग हैं। दोस्तों के साथ समय व्यतीत होगा।
आमदनी बढ़ाने के उपाय जारी रखें। किसी बुरी आदत को छोड़ना ज़रूरी है। माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। पेट से संबंधित पीड़ा रहेगी।
ज़िद्दी व्यवहार के कारण नुकसान संभव है। पारिवारिक किसी आयोजन की रूपरेखा बनेगी। व्यापार विस्तार के लिए कर्ज़ की व्यवस्था सुगम होगी।
किसी समस्या के निदान के लिए आपको समझौता करना पड़ेगा। भाइयों से अनबन संभव है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा और कार्य पूरे होंगे।
व्यापार विस्तार के लिए बैंक से कर्ज़ लेना होगा। धार्मिक आयोजनों में सहभागिता होगी। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा। दोस्तों से मनमुटाव होगा।
जीवन में चल रहे उतार-चढ़ाव से परेशान रहेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। नौकरी में तबादले के योग बन रहे हैं।
आकस्मिक किसी बड़े खर्च की आशंका है। पिता के साथ तालमेल स्थापित न होने से घर का माहौल बिगड़ सकता है। अध्ययन के लिए स्थान परिवर्तन के योग हैं।
कार्य की अधिकता और निजी व्यस्तता के कारण थकान महसूस होगी। मानसिक अशांति रहेगी। व्यवसाय में आर्थिक लाभ होगा।
दूसरों के निजी मामलों में दखल देने से बचें। करियर में चल रहे उतार-चढ़ाव से परेशान रहेंगे। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
दूसरों को खुश रखने के चक्कर में निजी जीवन को नज़रअंदाज़ न करें। अपने परिवार, बच्चों को समय दें। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। भाइयों से मनमुटाव बढ़ेगा।
स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। व्यवहार को नम्र बनाने की कोशिश करें। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।
लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। वाहन/मशीनरी खरीदने के योग बन रहे हैं। कानूनी मामलों से दूर रहें।
ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग