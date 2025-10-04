Aaj Ka Rashifal 4 October 2025 : आज का राशिफल: मेष, वृषभ से मीन तक 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 4 October 2025 : आज का दिन 12 राशियों के लिए बड़े बदलावों, महत्वपूर्ण फैसलों और आर्थिक उतार-चढ़ाव का मिश्रण लेकर आया है। जहां मेष राशि के लिए आकस्मिक बड़े बदलाव और व्यापार विस्तार के योग बन रहे हैं, वहीं वृषभ को अपनी बुरी आदतों को छोड़कर स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मिथुन का जिद्दी व्यवहार नुकसान करा सकता है, जबकि कर्क को आज कार्य सिद्ध करने के लिए समझौता करना पड़ सकता है। सिंह और तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में विशेष है। सिंह को व्यापार के लिए कर्ज़ लेना होगा, वहीं तुला को बड़े खर्चों के लिए तैयार रहना चाहिए। कन्या और धनु करियर में उतार-चढ़ाव देखेंगे, लेकिन वृश्चिक को व्यवसाय में आर्थिक लाभ के स्पष्ट संकेत हैं। मकर राशि वालों को दूसरों के बजाय परिवार को समय देने की सलाह है, जबकि कुंभ के स्वास्थ्य में सुधार और धार्मिक आस्था में वृद्धि होगी। मीन राशि के अटके कार्य आज पूरे होंगे और वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानें अपनी राशि का हाल और तैयार रहें आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के लिए। (आज का राशिफल)