Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025: जानें किस राशि को मिल सकता है धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal : 2 अक्टूबर 2025 का दैनिक राशिफल पढ़ें। मेष से मीन तक जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन। व्यापार में लाभ, धन, करियर, व्यापार, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़ी भविष्यवाणियां।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Chandan Shyamnarayan Vyas

Oct 02, 2025

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025

Today Horoscope 2 October 2025: Daily Astrological Predictions for Aries to Pisces (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वहीं कुछ को खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। धन लाभ, व्यापार में लाभ, रुके कार्य पूरे होने और नए अनुबंध बनने के योग हैं। वहीं गुस्से और विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं ज्योतिष पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से मेष से मीन तक का आज का राशिफल। आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025

मेष राशि - रिश्तों में सामंजस्य बनेगा

खर्च की अधिकता से बजट बिगड़ सकता है। पारिवारिक समस्या का समाधान होगा। सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता करने का अवसर मिलेगा।

वृषभ राशि - संतान की गतिविधि से चिंता

समय की विपरीत स्थिति का आभास होगा। समय पर काम न होने से आत्मविश्वास में कमी आएगी। संतान के किए कार्यों से चिंता बढ़ेगी।

मिथुन राशि - आकस्मिक धनलाभ के योग

समय पर काम न होने से क्रोध बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। प्रेम प्रसंग में आपसी विवाद बढ़ सकता है। पेट से संबंधित पीड़ा संभव है।

कर्क राशि - सरकारी कार्यों में सफलता

स्वास्थ लाभ होगा। रुके कार्य पूरे होंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधा दूर होगी। भवन निर्माण के कार्यों में गति आएगी। दोस्तों का सहयोग मिलेगा।

सिंह राशि - आर्थिक स्थिति सुधरेगी

प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। भाइयों का साथ मिलेगा। रुके कार्य पूरे होंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आर्थिक पक्ष सुधरेगा।

कन्या राशि - कार्यस्थल पर विवाद संभव

संतान पक्ष की और से कोई खुश खबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर अकारण विवाद की स्थिति बनेगी। आपकी बुरी आदतों के कारण जीवनसाथी से मतभेद सम्भव है।

तुला राशि - भाई-बहनों से रिश्ते मधुर

सकारात्मक सोच के कारण आगे बढ़ते रहेंगे। परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ में कमी आएगी। भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।

वृश्चिक राशि - व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा

व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। नए राजनीतिक संबंध स्थापित होंगे। जो भविष्य में लाभकारी साबित होंगे। नया वाहन मशीनरी खरीदने के योग बन रहे हैं।

धनु राशि - लेन-देन में सतर्क रहें

लेन देन के मामलों में सतर्क रहें। अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलेगा। पुराने विवादों से राहत मिलेगी। मन पसंद भोजन की प्राप्ति संभव है।

मकर राशि - पुरानी परेशानी का समाधान

मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान होगा। माता के स्वास्थ की चिंता रहेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।

कुंभ राशि - आर्थिक स्थिति सुधरती जाएगी

समय की अनुकूलता का आभास होगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

मीन राशि - संतान करियर की चिंता रहेगी

बिना सोचे समझे कार्य न करें। अन्यथा परिणाम विपरीत होंगे संतान के कैरियर से सम्बंधित चिंता रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।

