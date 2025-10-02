Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025: जानें किस राशि को मिल सकता है धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Today Horoscope 2 October 2025: Daily Astrological Predictions for Aries to Pisces (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वहीं कुछ को खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। धन लाभ, व्यापार में लाभ, रुके कार्य पूरे होने और नए अनुबंध बनने के योग हैं। वहीं गुस्से और विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं ज्योतिष पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से मेष से मीन तक का आज का राशिफल। आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025
खर्च की अधिकता से बजट बिगड़ सकता है। पारिवारिक समस्या का समाधान होगा। सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता करने का अवसर मिलेगा।
समय की विपरीत स्थिति का आभास होगा। समय पर काम न होने से आत्मविश्वास में कमी आएगी। संतान के किए कार्यों से चिंता बढ़ेगी।
समय पर काम न होने से क्रोध बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। प्रेम प्रसंग में आपसी विवाद बढ़ सकता है। पेट से संबंधित पीड़ा संभव है।
स्वास्थ लाभ होगा। रुके कार्य पूरे होंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधा दूर होगी। भवन निर्माण के कार्यों में गति आएगी। दोस्तों का सहयोग मिलेगा।
प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। भाइयों का साथ मिलेगा। रुके कार्य पूरे होंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आर्थिक पक्ष सुधरेगा।
संतान पक्ष की और से कोई खुश खबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर अकारण विवाद की स्थिति बनेगी। आपकी बुरी आदतों के कारण जीवनसाथी से मतभेद सम्भव है।
सकारात्मक सोच के कारण आगे बढ़ते रहेंगे। परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ में कमी आएगी। भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।
व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। नए राजनीतिक संबंध स्थापित होंगे। जो भविष्य में लाभकारी साबित होंगे। नया वाहन मशीनरी खरीदने के योग बन रहे हैं।
लेन देन के मामलों में सतर्क रहें। अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलेगा। पुराने विवादों से राहत मिलेगी। मन पसंद भोजन की प्राप्ति संभव है।
मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान होगा। माता के स्वास्थ की चिंता रहेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।
समय की अनुकूलता का आभास होगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
बिना सोचे समझे कार्य न करें। अन्यथा परिणाम विपरीत होंगे संतान के कैरियर से सम्बंधित चिंता रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।
