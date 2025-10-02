Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025: जानें किस राशि को मिल सकता है धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वहीं कुछ को खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। धन लाभ, व्यापार में लाभ, रुके कार्य पूरे होने और नए अनुबंध बनने के योग हैं। वहीं गुस्से और विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं ज्योतिष पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से मेष से मीन तक का आज का राशिफल। आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025