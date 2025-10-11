Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal : मिथुन का बढ़ता करियर ग्राफ! सिंह राशि के युवा होंगे उत्साहित, धनु को मिल सकती है कठिनाइयों के बाद सफलता

टैरो राशिफल 12 अक्टूबर, Today Tarot Horoscope 12 October : जानें आज का टैरो राशिफल 12 अक्टूबर 2025। टैरो रीडर नीतिका शर्मा से जानें, मेष से मीन तक क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके दिन के बारे में।

4 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 11, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal, टैरो राशिफल 12 अक्टूबर 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 12 October 2025: नए अवसर और आत्मचिंतन का दिन (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal, 12 October 2025 : 12 अक्टूबर 2025 का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार आत्मचिंतन, संतुलन और नई शुरुआत का संदेश लेकर आया है। आज के ग्रह और टैरो संकेत बता रहे हैं कि अधिकांश राशियों के जातकों के लिए यह समय अपनी सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का है।

कई लोगों को अपने पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, वहीं कुछ को अपने भीतर की ऊर्जा और आत्मविश्वास को पुनः पहचानने का अवसर मिलेगा। भावनात्मक और पारिवारिक संबंधों में समझदारी और संयम की आवश्यकता रहेगी। कार्यक्षेत्र में प्रयासों का फल मिलने के योग हैं, लेकिन साथ ही आलस्य और तनाव से दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा।

कुल मिलाकर यह दिन हमें यह सिखाने वाला है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने भीतर के संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखकर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। टैरो कार्ड्स रीडर नीतिका शर्मा से जाने कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए।

मेष टैरो राशिफल | Aaj ka Aries Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स के अनुसार, हर एक बात में सुझाव पाने के लिए किसी व्यक्ति पर आप अधिक निर्भर बन रहे हैं। आपके आपसे संबंध गहरे हैं, फिर भी खुद को आत्मनिर्भर बना कर अपनी निर्णय क्षमता और काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। परिवार का कोई व्यक्ति परिवार के लोगों में विवाद उत्पन्न न कराने की कोशिश कर सकता है, सतर्कता रखें।

वृषभ टैरो राशिफल | Today Taurus Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आपको अपनी मेहनत और अपेक्षा के अनुसार फल प्राप्त हो रहा है। अपने आलस के कारण बनती हुई बातों को बिगड़ने न दें। मानसिक स्वरूप से आप को सकारात्मक महसूस होगा। फिर भी जिन लोगों के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन या नकारात्मकता उत्पन्न होती है, ऐसे लोगों के साथ अपनी महत्वपूर्ण बातें पूरी होने तक दूरियां ही बनाए रखना आवश्यक होगा।

मिथुन टैरो राशिफल | Aaj Ka Gemini Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि काम से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा तय की जा सकती है। जिसे पूरा करने के लिए मेहनत करने की आपकी तैयारी है। व्यक्तिगत जीवन को आप अपने काम से अलग कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ती हुई नजर आएगी। अपनी भावनिक और मानसिक दोनों बातों पर नियंत्रण रहने के कारण आपके द्वारा उचित निर्णय भी लिया जा सकता है।

कर्क टैरो राशिफल | Today Cancer Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ कर भविष्य से संबंधित बातों को सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश आप करेंगे। या तो भावनाएं आपके ऊपर अधिक हावी होती हैं या आप भावनाओं को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इन दोनों बातों को संतुलन में लाने की कोशिश करनी होगी। अपने स्वभाव के द्वारा जो मुश्किल आप उत्पन्न करते हैं, उन बातों में बदलाव लाने की कोशिश करें।

सिंह टैरो राशिफल | Aaj Ka Leo Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन आपको सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। अपने अंदर की खामियों के साथ सकारात्मक गुणों को भी आप पहचान पाएंगे। युवा वर्ग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक उत्साहित महसूस करेगा। पढ़ाई या करियर के लिए परिवार के लोगों से दूर रहना पड़ेगा, जिसके कारण शुरुआत में मानसिक तकलीफ होगी, लेकिन इस निर्णय को आप वक्त के साथ आसानी से अपना पाएंगे।

कन्या टैरो राशिफल | Today Virgo Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि घर और व्यापार दोनों जगह में संतुलन बनता नजर आएगा। घर के बुजुर्ग व्यक्ति या स्त्री के द्वारा आपको अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त हो सकते हैं। आपके द्वारा हो रही गलतियों को स्पष्ट स्वरूप से यही लोग आपको बता पाएंगे। जिसके कारण आप भी प्रेरित होकर खुद के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयत्न शुरू कर सकते हैं।

तुला टैरो राशिफल | Aaj Ka Libra Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही हैं कि काम आपकी मर्जी के अनुसार होता देखा आपको समाधान प्राप्त होगा, लेकिन हर एक काम की वजह से कुछ न कुछ तनाव आपको महसूस हो सकता है। तनावपूर्ण स्थिति से जूझते समय परिवार के लोगों की मदद अवश्य लें। खास करके बड़े भाई या बहन आपका प्रेरणा स्त्रोत्र और मानसिक आधार बने रहेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल | Today Scorpio Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि पैसों से संबंधित चिंता दिन की शुरुआत में सता सकती है। आपके द्वारा हुई गलती के कारण थोड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका बन रही है। किसी व्यक्ति को उधार दिया गया पैसा गलत काम के लिए इस्तेमाल होता देख आपको दुख होगा। बेकार के खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश आज पूरी तरह से करनी होगी।

धनु टैरो राशिफल | Aaj Ka Sagittarius Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कठिनाइयों से जूझने के बाद आपको मनचाहा यश प्राप्त होगा। फिलहाल अपने जीवन से संबंधित तकलीफ की चर्चा किसी के भी साथ न करें। अगले कुछ दिनों के लिए व्यक्तिगत बातों के साथ-साथ काम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जीवन से संबंधित प्राप्त हो रही गंभीरता आपकी मेहनत और लगन बढ़ाने के लिए उपयुक्त हो सकती है।

मकर टैरो राशिफल | Today Capricorn Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सेहत का खास ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपके मन पर बढ़ता हुआ तनाव सेहत पर तुरंत असर दिखा सकता है। आज अधिकतर समय आराम करने पर और मन पर बने तनाव को दूर करने के लिए लगाना होगा। प्रार्थना और ध्यान के जरिए आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। भविष्य से संबंधित बातों को नियंत्रण में रखने की कोशिश आपके ऊपर और तनाव बढ़ाएगी।

कुंभ टैरो राशिफल | Aaj Ka Aquarius Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपनी गलतियों का एहसास होने के बावजूद भी आप केवल पछतावे में ही अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अपने बर्ताव में बदलाव लाने की कोशिश आपको करनी होगी। जिन बातों के कारण नुकसान हुआ था, ऐसी बातों को बदलने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों का आपके ऊपर रखा विश्वास कम नजर आएगा, लेकिन यह बात वक्त के साथ बदल भी सकती है।

मीन टैरो राशिफल | Today Pisces Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नींद से संबंधित तकलीफ कम होने लगेगी। साथ में आपके ऊपर बना हुआ तनाव भी कम होता नजर आएगा, जिन व्यक्ति के साथ भूतकाल में विवाद हुए थे और कुछ कारण से बात बंद हुई थी। ऐसे व्यक्ति फिर से आपके साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। व्यक्ति के बर्ताव को दी गई माफी आपके लिए मन शांति प्रदान करा सकती है।

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal, 12 to 18 October 2025:  12 से 18 अक्टूबर 2025: टैरो कार्ड्स बताएंगे कौन सी राशि रह सकती हैं भाग्यशाली
राशिफल
Saptahik Tarot Rashifal
#Rashifal-2025में अब तक
Aaj Ka Tarot Rashifal, टैरो राशिफल 12 अक्टूबर 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal : मिथुन का बढ़ता करियर ग्राफ! सिंह राशि के युवा होंगे उत्साहित, धनु को मिल सकती है कठिनाइयों के बाद सफलता

Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025 : भाग्य का साथ और आर्थिक लाभ के योग, पंडित मुकेश भारद्वाज का आज का भविष्यफल

Aaj Ka Tarot Rashifal

Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 11 अक्टूबर 2025: मेष और कुंभ पर बरस सकती हैं खुशियां, वृषभ-वृश्चिक रहें सतर्क!

Saptahik Tarot Rashifal

Saptahik Tarot Rashifal, 12 to 18 October 2025:  12 से 18 अक्टूबर 2025: टैरो कार्ड्स बताएंगे कौन सी राशि रह सकती हैं भाग्यशाली

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Reading 12 To 18 October : इन राशियों के लिए संपत्ति, करियर और धन के मामलों में बड़ी प्रगति के योग बन सकते हैं, टैरो साप्ताहिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 10 October 2025 : करवा चौथ राशिफल : इस शुक्रवार 10 अक्टूबर को 3 राशियों के लिए धन लाभ के योग

Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 October 2025 : करवा चौथ 2025: टैरो से जानें आज मेष से मीन तक किसका खुल सकता है भाग्य

Aaj Ka Rashifal, daily Horoscope

Aaj Ka Rashifal, 9 October 2025 :  करियर में चमक सकती है किस्मत , वृषभ, मीन और कर्क राशि वालों को अप्रत्याशित धन और सफलता के संकेत

Today Tarot Horoscope 9 October 2025

Tarot Horoscope, 9 October 2025 : आज का टैरो राशिफल : मेष के लिए विदेश यात्रा, कन्या के लिए विवाह योग, सिंह को मिल सकता है भाग्य का साथ

Aaj Ka Rashifal 8 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 8 October 2025 : आर्थिक सफलता का महायोग, आज आपकी राशि के लिए क्या है खास? जानें पंडित मुकेश भारद्वाज से

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

11 Oct 2025 03:55 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal : मिथुन का बढ़ता करियर ग्राफ! सिंह राशि के युवा होंगे उत्साहित, धनु को मिल सकती है कठिनाइयों के बाद सफलता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025 : भाग्य का साथ और आर्थिक लाभ के योग, पंडित मुकेश भारद्वाज का आज का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 11 अक्टूबर 2025: मेष और कुंभ पर बरस सकती हैं खुशियां, वृषभ-वृश्चिक रहें सतर्क!

Aaj Ka Tarot Rashifal
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal, 12 to 18 October 2025:  12 से 18 अक्टूबर 2025: टैरो कार्ड्स बताएंगे कौन सी राशि रह सकती हैं भाग्यशाली

Saptahik Tarot Rashifal
राशिफल

Weekly Tarot Reading 12 To 18 October : इन राशियों के लिए संपत्ति, करियर और धन के मामलों में बड़ी प्रगति के योग बन सकते हैं, टैरो साप्ताहिक राशिफल

Weekly Tarot Reading
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 10 October 2025 : करवा चौथ राशिफल : इस शुक्रवार 10 अक्टूबर को 3 राशियों के लिए धन लाभ के योग

Aaj Ka Rashifal 10 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.