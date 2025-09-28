Aaj Ka Tarot Rashifal : आज के टैरो राशिफल में कुंभ को मिल सकता है आकस्मिक लाभ, वृषभ, मकर और वृश्चिक के लिए विवाद का अलर्ट!

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 September 2025, टैरो राशिफल 29 सितंबर 2025 : टैरो कार्ड्स की गणना दर्शाती है कि 29 सितंबर 2025 का दिन विभिन्न राशि के जातकों के लिए सावधानी, संतुलन और नए अवसरों का मिश्रण लेकर आ रहा है। यह दिन जहां कुछ राशियों के लिए प्रसन्नता और उन्नति का सूचक है, कुंभ को आकस्मिक लाभ मिल सकता है वहीं वृषभ, मकर और वृश्चिक राशि के जातकों को क्रोध, विवाद और अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का Tarot Card Horoscope। जानें Career, Love, Health और Family Life की भविष्यवाणी।