Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Tula Rashifal 18 August 2025 : आज शाम 5 से 7 बजे तुला राशि वालों पर बरसेगी किस्मत, विदेश से आएगा बड़ा ऑफर

Libra Today Horoscope, 18 August 2025 : चंद्रमा के वृषभ राशि में प्रवेश से आपका दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह प्रेरित रहेंगे और मेहनत का सही फल मिलने की संभावना है। यह समय सोच-समझकर कदम बढ़ाने और नए अवसरों को अपनाने का है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 18, 2025

Aaj Ka Tula Rashifal 18 August 2025
Aaj Ka Tula Rashifal 18 August 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tula Rashifal 18 August 2025 : चंद्रमा के वृषभ राशि में होने के कारण आप काफी दृढ़ और प्रेरित महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप किसी बहुत कठिन काम को साकार करने की कोशिश कर रहे हों। कुछ समय के लिए चिंतन करें और स्पष्ट मन से आगे बढ़ें। जल्दबाजी न करें क्योंकि आप अनावश्यक गलतियां कर सकते हैं। आज आप अपने कार्यों को पूरी तरह से समझने के लिए अपने सभी कार्यों में सोच-समझकर और सावधानी से काम ले सकते हैं।

आज का शुभ रंग : सकारात्मकता को अपनी ओर खींचने के लिए कुछ लाल रंग का पहनें।
आज का शुभ समय : शाम 5 से 7 बजे का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 18 August 2025 : 18 अगस्त को बन रहे हैं दो महायोग, क्या आपकी किस्मत पलटेगी? जानें टैरो कार्ड से 12 राशियों का हाल
राशिफल
Tarot Rashifal 18 August 2025

आज का तुला राशिफल आर्थिक स्थिति (Aaj Ka Tula Rashifal Financial)

अगर आप अपना खुद का काम करते हैं तो आज आपको विदेश में किसी नए प्रोजेक्ट का बहुत बढ़िया ऑफर मिल सकता है। यही वो मौका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसमें अपनी पूरी जान लगा दें। हो सकता है कि यह आपके काम के लिए एक नया क्षेत्र हो लेकिन यह आपके बिजनेस को बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार और फायदेमंद तरीका हो सकता है। इसके लिए तैयार रहें।

आज का तुला राशिफल करियर (Aaj Ka Tula Rashifal Career)

अगर आप वर्तमान में विदेश में रहने वाले ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं तो आज का दिन ऐसा है जब आप इन विदेशी ग्राहकों की आवभगत में काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। उनके साथ अपने व्यवहार में केंद्रित रहें और सुनिश्चित करें कि अंत में आपको सही सौदा मिले। ये बातचीत लाभदायक होगी और आज आपके द्वारा किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना है और आपके प्रयास अपेक्षाकृत जल्दी रंग लाएंगे।

आज का तुला राशिफल लव लाइफ (Aaj Ka Tula Rashifal Love)

आप किसी नए रिश्ते में बहुत व्यस्त हो सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि आपके साथी ने आपके लिए अपनी भावनाएं कितनी शिद्दत से जाहिर की हैं। यह बात आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन आज ही इस बारे में गंभीरता से सोचें क्योंकि हो सकता है कि प्रपोज करना इतना बुरा विचार न हो। इस रिश्ते को अच्छी तरह से संजोएं; आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको संतुष्टि दे सकता है।

आज का तुला राशिफल स्वास्थ्य (Aaj Ka Tula Rashifal Health)

आज आपको डॉक्टर के पास जाकर सामान्य जांच करवानी चाहिए। आप भले ही ठीक महसूस करें लेकिन आज का दिन अपने शरीर की नियमित देखभाल पर ध्यान देने का है। इस दिशा में आज आप जो भी कदम उठाएंगे, वे निकट भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचने में विशेष रूप से मददगार साबित होंगे।

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025 : इन 5 राशियों के लिए खास रहेगा 17-23 अगस्त का सप्ताह, टैरो राशिफल
राशिफल
Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tula rashifal

Updated on:

17 Aug 2025 03:42 pm

Published on:

18 Aug 2025 04:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tula Rashifal 18 August 2025 : आज शाम 5 से 7 बजे तुला राशि वालों पर बरसेगी किस्मत, विदेश से आएगा बड़ा ऑफर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.