टैरो राशिफल, 31 अक्टूबर 2025 : कार्तिक नवमी पर टैरो कार्ड्स दे सकते हैं इन 4 राशियों को बड़ी खुशखबरी!

Tarot Card Reading 31 October 2025 : जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का टैरो राशिफल
Tarot Card Reading 31 October 2025 : 31 अक्टूबर 2025 को पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास की नवमी तिथि और शुक्रवार का दिन शुभ रहेगा। इस दिन हर राशि के लिए टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों और नए अवसरों का संकेत दे रही है। जानिए टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक की राशियों का आज का टैरो राशिफल।
मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि मकान और जमीन के सौंदों से अच्छे मुनाफे की संभावना बन रही है। व्यवसाय हो या नौकरी दोनो ही क्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे। सिंगल जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे शिक्षा में रुकावट के बावजूद भी छात्र अच्छी मेहनत करेंगे।
वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप कामकाज को अत्यंत युक्ति संगत व सुचारु करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर के खान-पान से बचें। कुछ सामाजिक या धार्मिक सेवा के कार्य भी किए जा सकते हैं। दांपत्य जीवन में भी चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी।
मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज भाग्य का साथ मिलने से घर, गृहस्थी और दाम्पत्य जीवन से संबंधित मामलों का तनाव ठीक होगा। नवीन कार्यों में मित्र वर्ग से वांछित सहयोग मिलेगा। संतान के करियर से संबंधित सुखद समाचार मिलेगा। पुराने निवेशों से अच्छा लाभ हो सकता है।
कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि मानसिक तनाव कुछ कम होगा। संतान से संबंधित समस्याएं काफी कम हो जाएंगी। राजकीय कार्यों में लाभ होगा। सिंगल जातकों के जीवन में कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है। भाइयों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है।
सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज भाग्य और धर्म आदि बातों पर ध्यान केंद्रित होगा। आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उत्तरार्द्ध में लोकप्रियता बुलंदियों पर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छी सफलता मिलेगी। जीवनसाथी के साथ होली पर कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं।
कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज खर्च के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होगा। शीत प्रकृति के रोग और ज्वर आदि से पीड़ित हो सकते हैं। खान पान की अनियमितता से बचना चाहिए। कारोबार में कोई खास डील हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि भाई-बहन, बंधु-बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे। आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का मन बनेगा। कार्यक्षेत्र में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है और अधिकारियों का भी काफी दबाव रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे।
वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज धन संग्रह करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। साथ ही अनावश्यक खर्चों से आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा। परिजनों के साथ कोई बिजनस शुरू कर सकते हैं। लव लाइफ में मधुरता देखने को मिलेगी।
धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज जल्दबाजी में कोई काम न करें। आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातक आज अपने कामकाज पर ध्यान दें अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं।
मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कठिन परिश्रम के बाद व्यापार अच्छा चलेगा। जीवनसाथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके काम आएगा।
कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज भाग्य का साथ मिलने से धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। काम के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी का साथ सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा।
मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है। पूर्ण रूप से यह समय आपके लिए एक भाग्यशाली अवधि है। अगर कहीं नौकरी की बात चल रही है तो उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं।
