टैरो राशिफल, 31 अक्टूबर 2025 : कार्तिक नवमी पर टैरो कार्ड्स दे सकते हैं इन 4 राशियों को बड़ी खुशखबरी!

Tarot Card Reading 31 October 2025 : 31 अक्टूबर 2025 को पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास की नवमी तिथि और शुक्रवार का दिन शुभ रहेगा। इस दिन हर राशि के लिए टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों और नए अवसरों का संकेत दे रही है। जानिए टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक की राशियों का आज का टैरो राशिफल।