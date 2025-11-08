Tarot Card Reading 9 November 2025 : 9/11/2025 को इन 5 राशियों का खुल सकता है भाग्य, जानिए सभी 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 9 November टैरो राशिफल 9 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Card Reading 9 November 2025, टैरो राशिफल 9 नवंबर 2025 : आज 9 नवंबर 2025 है और यह मार्गशीर्ष मास का पांचवा दिन, यानी रविवार का शुभ दिन है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आज सूर्य देव तुला राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। दिन का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:43 AM से 12:26 PM तक है, जबकि राहुकाल 04:09 PM से 05:30 PM तक रहेगा। वार के अनुसार, आज आप सूर्य देव को समर्पित रविवार का व्रत रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नीतिका शर्मा से टैरो कार्ड्स के माध्यम से जानिए कि यह विशेष दिन आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे। आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से माह कष्टप्रद रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को फिलहाल, धन संग्रह करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक कमजोर रह सकती है। हालांकि, मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को फिलहाल, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। साथ ही कोई बड़ी डील भी आपको मिल सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। इतना ही नहीं आज आपको अपना अटका हुआ धन प्राप्त होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। इस अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. बोलचाल में कटुता न आने दें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेगी और आप राहत की सांस ले पाएंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि जातक फिलहाल, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है। आपको सलाह है कि संपत्ति आदि क्रय करने में जल्दी न करें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव है इस कारण लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा।
