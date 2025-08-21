Tarot Rashifal 22 August 2025 : मेष, कर्क और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष संदेश, तुला राशि वालों को मिलेगा सरप्राइज

Tarot Rashifal 22 August 2025 : शुक्रवार 22 अगस्त 2025 का दिन टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। मेष को आदतें बदलने का समय, सकारात्मक निर्णय लें। वृषभ को पुरानी बातें उदासी ला सकती हैं। मिथुन के लिए लक्ष्य साधने का दिन, आत्मविश्वास रखें। कर्क वाले शांति से काम करें। सिंह के लिए परिवारिक निर्णय विरोध ला सकते हैं। कन्या को जीवनशैली में बदलाव, आलस से बचें। तुला को उपहार व खरीदारी से आनंद, खर्च बढ़ेगा। कुंभ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन वाले दूसरों की राय सुनें, निर्णय सोच-समझकर लें। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को पुरानी आदतों को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम आज उठाने की आवश्यकता होगी। आज किए निश्चय पर टिके रहना आपके लिए संभव हो सकता है इसलिए जिन बातों की वजह से आप जीवन में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं केवल उनके बारे में सोच विचार करके अपने अंदर सकारात्मकता के साथ बदलाव लाने की ठान लें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के जातक आज पुरानी बातों को याद कर के मन को उदास महसूस हो सकता है। जितना हो सके उतना भविष्य संबंधित बातों पर ध्यान बनाए रखना होगा। किसी पुराने मित्र के साथ हुई मुलाकात अनेक बातों को उजाला दे सकती है लेकिन जो बातें भावनात्मक स्वरूप से आपके लिए तकलीफ दायक साबित होने वाली है ऐसी बातों की चर्चा करना बिल्कुल टालने की आवश्यकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखते हुए काम करना आपके लिए आवश्यक होगा। जिस लक्ष्य को आप काफी दिनों से पाना चाह रहे थे उसके संबंधित निर्णय आज आपके द्वारा लेकर बड़े काम की शुरुआत होने की संभावना बन रही है। घर संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को निभाते समय आपको प्राप्त होने वाली राय के बारे में जरूर सोचे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जितना मन को शांत रखकर काम करने की कोशिश करेंगे उतनी आसानी से बड़े कार्य को अंजाम तक पहुंचाना आज आपके लिए संभव हो सकता है। आपका पूरा ध्यान भविष्य के प्रति बना रहेगा जिसके कारण कठिन काम करते समय भी आप खुद के अंदर के विश्वास को जागृत रख पाएंगे। काम की गति की तरफ ध्यान ना देते हुए केवल काम की क्वालिटी पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, परिवार संबंधित लिया गया बड़ा निर्णय कुछ लोगों की नाराजगी का कारण बन सकता है। लोगों द्वारा प्राप्त हो रहे विरोध के बारे में सोच विचार न करते हुए केवल आपकी इच्छा और निर्णय के द्वारा प्राप्त हो रहे परिणाम पर ध्यान बनाए रखें। वक्त के साथ लोगों का साथ भी आपको मिलता जाएगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को आज जिस प्रकार से जीवन शैली में आप बदलाव लाना चाह रहे थे, वह बदलाव होता हुआ नजर आएगा। आलस से थोड़ा दूर रहकर आपको अपने प्रयत्न कुछ बातों में बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जब तक किसी बात के बारे में विचार स्पष्ट नहीं होते तब तक काम की शुरुआत ना करें। पैसों संबंधित स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा कदम उठाया जा सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अचानक से किसी व्यक्ति के द्वारा बड़ी भेटवस्तू प्राप्त हो सकती है। घर में जो बदलाव आप लाना चाह रहे थे उस बदलाव संबंधित खरीदारी आपके द्वारा की जाएगी। पैसों का खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा फिर भी मनचाही चीजों को खरीदने की वजह से आपको आनंदित महसूस होता रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक आज जिस भी प्रकार के लक्ष्य को हासिल करना चाह रहे हैं उसके प्रति केवल डेडीकेशन दिखाने की आवश्यकता होगी। स्तोत्र और मार्ग आपको मिलते जाएंगे लेकिन प्रयत्नों में सातत्य बनाना आपकी जिम्मेदारी होगी। मन की एकाग्रता बार-बार भंग हो सकती है इसलिए खुद को अपने लक्ष्य के बारे में याद दिलाते रहना होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जो बातें आपकी मन के अनुसार हो रही है उनमें समाधान मानते हुए जिन बातों को आप को हासिल करना है उन पर ध्यान बनाए रखें। परिवार संबंधित बातों में आप जरूरत से अधिक उलझे रहेंगे जिसके कारण व्यक्तिगत महत्वपूर्ण बातों की तरफ जाने अनजाने में आपका दुर्लक्ष हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक किसी विषय में पारंगत होने के लिए आपको बार-बार प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता होगी। आपका संयम और एकाग्रता ढलती हुई नजर आ रही है इसलिए केवल पैसों पर ध्यान ना बनाए रखते हुए अपने स्किल्स को भी बढ़ाना आपके लिए उतना ही आवश्यक होगा। युवा वर्ग को अपने जीवन संबंधित सकारात्मकता और जागरूकता बनाए रखनी होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज सेहत में आ रहे उतार-चढ़ाव की वजह से मानसिक रूप से आपको थोड़ा कमजोर महसूस होने लगेगा, जिसका असर आपकी कार्यक्षमता पर होता हुआ नजर आएगा। कुछ कामों को आपके द्वारा टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह केवल मानसिक कमजोरी के कारण है इसलिए खुद को थोड़ा आराम देकर ही निर्णय लें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आपके आसपास के लोगों की वजह से मन पर केवल बोझ बढ़ता जाएगा जिसके कारण कई सारे निर्णय में आप बदलाव लाने की कोशिश करेंगे जो भविष्य में आपके लिए पछतावे का कारण बन सकता है। अन्य लोगों की राय को महत्व जरूर दे लेकिन उसका असर अपने निर्णय पर किस हद तक होने देना है यह तय करना होगा।