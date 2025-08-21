Tarot Rashifal 22 August 2025 : मेष, कर्क और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष संदेश, तुला राशि वालों को मिलेगा सरप्राइज

Tarot Rashifal 22 August 2025 : शुक्रवार 22 अगस्त 2025 का दिन टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। मेष को आदतें बदलने का समय, सकारात्मक निर्णय लें। वृषभ को पुरानी बातें उदासी ला सकती हैं। मिथुन के लिए लक्ष्य साधने का दिन, आत्मविश्वास रखें। कर्क वाले शांति से काम करें। सिंह के लिए परिवारिक निर्णय विरोध ला सकते हैं। कन्या को जीवनशैली में बदलाव, आलस से बचें। तुला को उपहार व खरीदारी से आनंद, खर्च बढ़ेगा। कुंभ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन वाले दूसरों की राय सुनें, निर्णय सोच-समझकर लें। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।