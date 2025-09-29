Patrika LogoSwitch to English

Tarot Rashifal 30 September 2025 : टैरो कार्ड्स बता रहे हैं 30 सितंबर का हाल, मेष, वृषभ और मिथुन रहें सावधान

30 September 2025 Tarot Rashifal : टैरो कार्ड्स के अनुसार 30 सितंबर 2025 का राशिफल: मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए जानें आज का भाग्य, आर्थिक स्थिति और रिश्तों की दिशा।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Sep 29, 2025

Today Tarot Rashifal 30 September 2025

टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Today Tarot Rashifal 30 September 2025 : 30 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल पढ़ें। मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए स्वास्थ्य, करियर और धन संबंधी भविष्यवाणियां। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।

मेष टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Aries Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। सेहत को लेकर लापरवाही आपको भविष्य में भारी पड़ सकती है।

वृषभ टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Taurus Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को आज कामकाज में धोखा मिल सकता है। साथ ही वर्तमान समय धन संचय और बचत के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहें।

मिथुन टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Gemini Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों को अपने दोस्तों के साथ सतर्क से रहने की आवश्यकता है क्योंकि इस अवधि के दौरान दोस्त संभावित रूप से दुश्मन बन सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में संघर्ष हो सकता है।

कर्क टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Cancer Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए समय थोड़ा चुनौतियों से भरा रहने वाला है। साथ ही व्यापार विकास में निवेश किया गया धन भविष्य में सकारात्मक परिणाम देगा।

सिंह टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Leo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के व्यापारियों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। आज व्यापार में नई योजनाएं शुरू होंगी। धन और वित्त से जुड़े मामलों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपको आर्थिक लाभ की उम्मीद रहेगी।

कन्या टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Virgo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में साझेदारी और सहयोग के काम प्रभावी ढंग से करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप नौकरी के कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

तुला टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि के लोगों को आज गरमी के कारण तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। आपको सलाह है कि संक्रमण से बचने के लिए समय पर दवा लेते रहें और आज किसी बात को लेकर आपका अपने पिता के साथ मतभेद भी हो सकता है।

वृश्चिक टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Scorpio Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज कड़ी मेहनत करने के बात ही तरक्की मिलेगी। आपकी कमाई का कुछ हिस्सा स्वास्थ्य सेवा और दवाइयों पर खर्च किया जा सकता है, जिससे सामाजिक कार्यों में आपके योगदान को मान्यता मिलेगी।

धनु टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Sagittarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के जातकों को आज विदेश या दूर स्थान पर धन फंसने से परेशानी हो सकती है, लेकिन वित्तीय निवेश से लाभ होगा और धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

मकर टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Capricorn Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि वालों को इस दौरान वित्तीय मामलों में उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्हें सफलतापूर्वक पार कर लिया जाएगा।

कुंभ टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Aquarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के विद्यार्थियों को सकारात्मक जानकारी प्राप्त होगी और वे अपनी बुद्धि के बल पर अपनी स्थिति में सुधार कर सकेंगे। बच्चे उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होंगे।

मीन टैरो राशिफल 30 सितंबर 2025 (Pisces Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि वालों, सावधान रहें क्योंकि मौसम में बदलाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। माता-पिता से मतभेद होने की संभावना है, इसलिए अनावश्यक क्रोध से बचें। दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लें।

