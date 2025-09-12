Breaking News in Hindi Today: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की

10ः55 AM, दिल्ली: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पद की शपथ लेने के बाद राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई।