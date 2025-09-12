Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Breaking News in Hindi Today: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की

12 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Satya Brat Tripathi

Sep 12, 2025

Breaking News Template 1A
breaking news: आज की ताजा खबरें

10ः55 AM, दिल्ली: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पद की शपथ लेने के बाद राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई।

आज यानि 12 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।

SSB ने नेपाल की जेलों से भागे एक महिला समेत 67 कैदियों को पकड़ा

11ः01 AM, सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने अब तक 67 कैदियों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में अंजिला खातून नाम की एक महिला भी शामिल है। वे सभी नेपाल में चल रही अशांति के बीच वहां की जेलों से भागने के बाद भारत-नेपाल सीमा पर विभिन्न चौकियों के माध्यम से भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे।

नेपाल में अभी भी 12,500 से अधिक कैदी फरार

10:45 AM, नेपाल में अभी भी 12,500 से अधिक कैदी फरार हैं। नेपाल पुलिस की तरफ से इस बाबत जानकारी दी गई।

प्रफुल्ल कुमार को बीजू जनता दल ने किया निलंबित

10ः43 AM, ओडिशाः कामाख्यानगर से रहे विधायक रहे प्रफुल्ल कुमार मल्लिक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बीजू जनता दल से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

जम्मू-कश्मीर के भलेसा में निषेधाज्ञा लागू

10ः33 AM, जम्मू-कश्मीरः आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिए जाने के विरोध में भड़के विरोध प्रदर्शनों के बाद डोडा के भलेसा में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू।

सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली

10: 25 AM, दिल्लीः एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस समारोह में मौजूद रहें।

Updated on:

12 Sept 2025 11:11 am

Published on:

12 Sept 2025 10:37 am

Hindi News / National News / Breaking News in Hindi Today: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की

