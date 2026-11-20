उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित इस्कॉन मंदिर एक हिन्दू मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना 1975 में इस्कॉन संस्था के संस्थापक श्री स्वामी प्रभुपाद ने की थी। इस्कॉन मंदिर सफेद सगंमरमर से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग भी की गई है, जिसमें भगवान कृष्ण की शिक्षा और अनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का सुन्दर वर्णन किया गया है। वृंदावन में भगवान कृष्ण के बहुत से मंदिर है परन्तु इस्कॉन मंदिर सभी मंदिरों से अलग है, क्योंकि भक्त यहां पर सिर्फ पूजा करने के लिए ही नहीं आते, बल्कि यहां आकर साधना और पवित्र श्रीमद् भागवन गीता का पाठ भी करते हैं।

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