खबरों का सच, पत्रिका फैक्ट फाइंडर के साथदेश कोरोना वायरस की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है। उसके साथ ही दूसरी बड़ी चुनौती फेक न्यूज के तौर पर उभर रही है। ऐसे में जरूरी है कि इससे भी पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए। सच को सामने लाया जाए और झूठ को खत्म किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर आप यह कैसे जानें कि आपके पास आई खबर और जानकारी सही है या गलत। पत्रिका ने इसके लिए पहल की है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है सच। हमारी फैक्ट फाइंडर टीम सोशल मीडिया पर चल रहे वायरल वीडियो और न्यूज को जांच रही है और उसके बाद आपको सच बता रही है।

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