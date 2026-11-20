शाह जी मन्दिर मथुरा के तीर्थ स्थल वृन्दावन में स्थित है। यह मन्दिर वास्तुकला, चित्रकला तथा शानदार मूर्तिकला का अद्भुत समन्वय है। श्वेत संगमरमर के इस अत्यन्त आकर्षक मन्दिर की विशेषता है कि इसके खम्बे सर्पाकार में एक ही पत्थर की शिला से निर्मित हैं। पत्थर में जड़ाऊ काम के चित्र भी यहाँ अद्भुत हैं। यहाँ वर्ष में अनेकों आकर्षक उत्सव होते हैं। लखनऊ निवासी सेठ कुन्दनलाल शाह ने 1835 ई. में मन्दिर का निर्माण प्रारम्भ करवाया था। सफ़ेद मकराना पत्थरों के द्वारा बहुत धन लगाकर इस भव्य मन्दिर का निर्माण कराया गया था। सेठ कुन्दनलाल शाह श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। शाह जी मन्दिर वर्तमान समय में वृन्दावन के अतुल वैभव की साक्षी देता है।

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