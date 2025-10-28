Rashifal 28 October : धनु में चंद्रमा का गोचर: किस राशि को मिलेगा सम्मान, किसे मिलेगी तरक्की? 28 अक्टूबर का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 28 October 2025 : कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, सम्मान और चुनौतियां लेकर आया है। कुछ लोगों के लिए अचानक धन लाभ के योग हैं, तो कुछ को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए 28 अक्तूबर 2025, मंगलवार का राशिफल — आपके करियर, प्रेम जीवन, पारिवारिक स्थिति और स्वास्थ्य पर क्या असर डालेगा।