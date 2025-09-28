Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal 29 September 2025: आज का राशिफल 29 सितंबर 2025, संपत्ति, मान-सम्मान और धन लाभ के योग, किन राशियों को मिलेंगी खुशियां?

Aaj Ka Rashifal 29 September 2025 : आज का राशिफल 2025 पढ़ें – मेष से मीन तक सभी राशियों का सटीक दैनिक भविष्यफल। जानें संपत्ति, मान-सम्मान और धन लाभ के योग, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़ी भविष्यवाणी।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Chandan Shyamnarayan Vyas

Sep 28, 2025

Aaj Ka Rashifal 29 September 2025

Horoscope Today in Hindi (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

29 September 2025 Ka Rashifal, आज का राशिफल 29 सितंबर 2025 : आज का राशिफल 29 सितंबर 2025 : आज का दिन संपत्ति, मान-सम्मान और धन लाभ के योग लेकर के आ रहा है। दैनिक राशिफल में पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानें आपकी राशि के लिए क्या खास है। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की सटीक भविष्यवाणी।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

व्यवसाय में प्रगति होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। निजी कार्यों में व्यस्तता रहेगी तथा परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

घर में मेहमानों का आगमन खुशी लेकर आएगा। निजी जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और न्याय से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। जोखिमपूर्ण और जमानत से जुड़े कार्यों से दूर रहें। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। संतान के करियर को लेकर चिंता बनी रह सकती है।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

संपत्ति की खरीदारी संभव है। किसी बड़े राजनेता से संपर्क स्थापित होगा। परिवार के साथ मनोरंजन और खुशी भरे क्षण बिताएंगे।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता-पिता के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। कारोबार में तकनीकी अड़चनें परेशानी ला सकती हैं। प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक विवाद बढ़ने की संभावना है।

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

खर्चों की अधिकता रहेगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। धर्म और कर्म में रुचि बढ़ेगी।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

हर किसी पर आसानी से भरोसा करने से बचें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं। पूजा-पाठ में मन लगेगा। भाइयों के सहयोग से कार्य पूरे होंगे।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी। सामाजिक आयोजनों में भाग लेंगे। धन आगमन के योग हैं। भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्य सफल होंगे।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

सोच और परिणामों में अंतर रहेगा। निजी जीवन की समस्याएं मनोबल कमजोर कर सकती हैं। धार्मिक आस्था में वृद्धि होगी। न्याय संबंधी मामलों में औसत परिणाम मिलेंगे।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

दूसरों के विवादों से दूर रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कानूनी मामलों में परिस्थितियां सामान्य रहेंगी। किसी परिजन की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

पारिवारिक समस्याओं से तनाव बढ़ेगा। कई महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं। राजनीति में संपर्क बढ़ेगा और किसी अधिकारी से मनचाहा काम निकलवा पाएंगे।

