Aaj Ka Rashifal 29 September 2025: आज का राशिफल 29 सितंबर 2025, संपत्ति, मान-सम्मान और धन लाभ के योग, किन राशियों को मिलेंगी खुशियां?

Horoscope Today in Hindi (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
29 September 2025 Ka Rashifal, आज का राशिफल 29 सितंबर 2025 : आज का राशिफल 29 सितंबर 2025 : आज का दिन संपत्ति, मान-सम्मान और धन लाभ के योग लेकर के आ रहा है। दैनिक राशिफल में पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानें आपकी राशि के लिए क्या खास है। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की सटीक भविष्यवाणी।
व्यवसाय में प्रगति होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। निजी कार्यों में व्यस्तता रहेगी तथा परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं।
घर में मेहमानों का आगमन खुशी लेकर आएगा। निजी जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और न्याय से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे।
रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। जोखिमपूर्ण और जमानत से जुड़े कार्यों से दूर रहें। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। संतान के करियर को लेकर चिंता बनी रह सकती है।
संपत्ति की खरीदारी संभव है। किसी बड़े राजनेता से संपर्क स्थापित होगा। परिवार के साथ मनोरंजन और खुशी भरे क्षण बिताएंगे।
आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता-पिता के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है।
जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। कारोबार में तकनीकी अड़चनें परेशानी ला सकती हैं। प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक विवाद बढ़ने की संभावना है।
खर्चों की अधिकता रहेगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। धर्म और कर्म में रुचि बढ़ेगी।
हर किसी पर आसानी से भरोसा करने से बचें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं। पूजा-पाठ में मन लगेगा। भाइयों के सहयोग से कार्य पूरे होंगे।
मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी। सामाजिक आयोजनों में भाग लेंगे। धन आगमन के योग हैं। भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्य सफल होंगे।
सोच और परिणामों में अंतर रहेगा। निजी जीवन की समस्याएं मनोबल कमजोर कर सकती हैं। धार्मिक आस्था में वृद्धि होगी। न्याय संबंधी मामलों में औसत परिणाम मिलेंगे।
दूसरों के विवादों से दूर रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कानूनी मामलों में परिस्थितियां सामान्य रहेंगी। किसी परिजन की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है।
पारिवारिक समस्याओं से तनाव बढ़ेगा। कई महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं। राजनीति में संपर्क बढ़ेगा और किसी अधिकारी से मनचाहा काम निकलवा पाएंगे।
