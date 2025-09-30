Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal 30 September 2025 : नौकरी में बदलाव, धन में हो सकती है वृद्धि, आज इन राशियों के खुल सकते हैं भाग्य का द्वार, 30 सितंबर राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 September 2025 : जानें आज का राशिफल 30 सितम्बर 2025: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए करियर, धन, स्वास्थ्य और विवाह संबंधी भविष्यवाणी।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Chandan Shyamnarayan Vyas

Sep 30, 2025

Aaj Ka Rashifal 30 September 2025

आज का राशिफल 30 सितम्बर 2025 – सभी 12 राशियों का भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Horoscope Today, 30 September 2025, Aaj Ka Rashifal in Hindi : आज का राशिफल : आज का दिन 12 राशियों के लिए कर्मठता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक सक्रियता के मिश्रित परिणाम लेकर आया है। वृषभ, धनु, और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास में वृद्धि, धन कोष में वृद्धि, और परिजनों के सहयोग के कारण विशेष रूप से शुभ रहेगा। वहीं, कर्क राशि के जातकों के रुके हुए कार्य पूरे होंगे और संतान सुख प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। ज्योतिष पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए कैसा रहेगा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

समय पर कार्य करना सीखें और आलस्य त्यागकर अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी योग्य महापुरुष के दर्शन से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

कार्यस्थल पर आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। नौकरी में बदलाव का मन बनेगा। वैवाहिक चर्चा सफल रहेगी। परिजनों से सहयोग मिलेगा।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे। सामाजिक आयोजनों में सहभागिता होगी। धार्मिक स्थानों पर भ्रमण होगा। संतान सुख संभव है।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। नौकरी में अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

विरोधी सक्रिय रहेंगे। समाज में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। बड़े बूढ़ों की बातों को महत्व दें, सफल रहेंगे।

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है। विवाह में हो रहे विलंब से चिंता बढ़ेगी। फिजूलखर्ची बढ़ेगी। मकान-दुकान से संबंधित कार्य सफल रहेंगे।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएँ, आलस्य त्यागें। फिजूलखर्ची बढ़ेगी। कारोबार में नई तकनीक का उपयोग विकास की ओर अग्रसर करेगा।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आपसी सहयोग बना रहेगा। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धन कोष में वृद्धि होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

आर्थिक मामलों में सावधान रहें। कर्ज की अधिकता से परेशान रहेंगे। जमीन-जायदाद से संबंधित कार्य सफल रहेंगे। धन निवेश से पूर्व पूर्ण जानकारी लें।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

व्यापार-व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए संपर्क स्थापित होंगे। पारिवारिक कलह से तनाव बढ़ सकता है।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

दिन सामान्य रहेगा। पूरी मेहनत के बावजूद परिणाम अनुकूल नहीं रहेंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों का दबाव बना रहेगा। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।

ज्यो. चंदन श्यामनारायण व्यास

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

30 Sept 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 30 September 2025 : नौकरी में बदलाव, धन में हो सकती है वृद्धि, आज इन राशियों के खुल सकते हैं भाग्य का द्वार, 30 सितंबर राशिफल

