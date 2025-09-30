Aaj Ka Rashifal 30 September 2025 : नौकरी में बदलाव, धन में हो सकती है वृद्धि, आज इन राशियों के खुल सकते हैं भाग्य का द्वार, 30 सितंबर राशिफल

आज का राशिफल 30 सितम्बर 2025 – सभी 12 राशियों का भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Horoscope Today, 30 September 2025, Aaj Ka Rashifal in Hindi : आज का राशिफल : आज का दिन 12 राशियों के लिए कर्मठता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक सक्रियता के मिश्रित परिणाम लेकर आया है। वृषभ, धनु, और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास में वृद्धि, धन कोष में वृद्धि, और परिजनों के सहयोग के कारण विशेष रूप से शुभ रहेगा। वहीं, कर्क राशि के जातकों के रुके हुए कार्य पूरे होंगे और संतान सुख प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। ज्योतिष पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए कैसा रहेगा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल।
समय पर कार्य करना सीखें और आलस्य त्यागकर अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है।
आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी योग्य महापुरुष के दर्शन से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
कार्यस्थल पर आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। नौकरी में बदलाव का मन बनेगा। वैवाहिक चर्चा सफल रहेगी। परिजनों से सहयोग मिलेगा।
लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे। सामाजिक आयोजनों में सहभागिता होगी। धार्मिक स्थानों पर भ्रमण होगा। संतान सुख संभव है।
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। नौकरी में अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।
विरोधी सक्रिय रहेंगे। समाज में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। बड़े बूढ़ों की बातों को महत्व दें, सफल रहेंगे।
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है। विवाह में हो रहे विलंब से चिंता बढ़ेगी। फिजूलखर्ची बढ़ेगी। मकान-दुकान से संबंधित कार्य सफल रहेंगे।
अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएँ, आलस्य त्यागें। फिजूलखर्ची बढ़ेगी। कारोबार में नई तकनीक का उपयोग विकास की ओर अग्रसर करेगा।
आपसी सहयोग बना रहेगा। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धन कोष में वृद्धि होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं।
आर्थिक मामलों में सावधान रहें। कर्ज की अधिकता से परेशान रहेंगे। जमीन-जायदाद से संबंधित कार्य सफल रहेंगे। धन निवेश से पूर्व पूर्ण जानकारी लें।
व्यापार-व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए संपर्क स्थापित होंगे। पारिवारिक कलह से तनाव बढ़ सकता है।
दिन सामान्य रहेगा। पूरी मेहनत के बावजूद परिणाम अनुकूल नहीं रहेंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों का दबाव बना रहेगा। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।
ज्यो. चंदन श्यामनारायण व्यास
