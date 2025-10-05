Aaj Ka Rashifal 5 October 2025 : मेष-सिंह की खुल सकती है किस्मत, तुला-मकर को व्यापार विस्तार! जानें 5 अक्टूबर को क्या कहते हैं सितारे

Aaj Ka Rashifal 5 October 2025 : 5 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशि के जातकों के लिए आर्थिक सुधार और व्यापार विस्तार के नए अवसर लेकर आया है। इस अवधि में मेष और सिंह राशि के लिए जहां निवेश से लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं, वहीं तुला और मकर राशि के जातक दोस्तों के सहयोग से कारोबार को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा पद मिलने की खुशी मिलेगी। पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानें मेष से लेकर मीन राशि का हाल और तैयार रहें आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के लिए। (आज का राशिफल)