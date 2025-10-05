Aaj Ka Rashifal 5 October 2025 : मेष-सिंह की खुल सकती है किस्मत, तुला-मकर को व्यापार विस्तार! जानें 5 अक्टूबर को क्या कहते हैं सितारे

Aaj Ka Rashifal 5 October 2025 | आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 5 October 2025 : 5 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशि के जातकों के लिए आर्थिक सुधार और व्यापार विस्तार के नए अवसर लेकर आया है। इस अवधि में मेष और सिंह राशि के लिए जहां निवेश से लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं, वहीं तुला और मकर राशि के जातक दोस्तों के सहयोग से कारोबार को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा पद मिलने की खुशी मिलेगी। पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानें मेष से लेकर मीन राशि का हाल और तैयार रहें आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के लिए। (आज का राशिफल)
मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार बदलने के योग बन रहे हैं। हालांकि, सफलता के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखना और झूठ बोलने से बचना आवश्यक है। संतान के मामलों पर भी ध्यान दें।
आपके पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों के साथ मिलकर किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा।
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह कारोबार विस्तार के योग बना रहा है। आर्थिक मामलों में पूरी समझदारी और सूझबूझ से कार्य करें। हालांकि, न्यायालय से जुड़े कार्य लंबित रह सकते हैं और यात्रा टलने की संभावना है।
नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा पद मिलने पर खुशी महसूस होगी। बैंक से जुड़े सभी कार्य पूरे होंगे। इस सप्ताह आपके लिए यात्रा के योग भी बन रहे हैं।
मकर राशि के जातकों को दोस्तों के सहयोग से व्यापार विस्तार का अवसर मिलेगा। पारिवारिक माहौल सहयोगी रहेगा, जिससे आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे।
इस सप्ताह आपको समय की अनुकूलता का आभास होगा, लेकिन पारिवारिक कलह बड़ा रूप ले सकती है। विशेष रूप से भाइयों से मनमुटाव की स्थिति बनने की आशंका है, इसलिए शांति बनाए रखें।
लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान होगा। हालांकि, बहनों से विवाद की स्थिति बन सकती है और कानूनी अड़चनों से आपको परेशानी हो सकती है।
आपके पारिवारिक माहौल के अनुकूल न रहने से तनाव बढ़ सकता है। किसी की सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास न करें और अपने विवेक से निर्णय लें।
मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक अनबन बढ़ सकती है, लेकिन नए संपर्क स्थापित होंगे। इस सप्ताह संतान सुख संभव है और सामाजिक पूछ-परख बढ़ेगी।
आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि, अधिकारी वर्ग आपसे नाराज रह सकता है और वाहन या मशीनरी पर खर्च बढ़ सकता है।
चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। आपको समय पर कार्य करने की आदत डालनी होगी। साथ ही, आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
कुंभ राशि के जातकों को सलाह है कि वे अपनी दिनचर्या को बदलें और दूसरों पर आश्रित न रहें। संतान के करियर में आ रही समस्या का समाधान होगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।
