Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 अक्टूबर : करियर, धन और प्रेम जीवन की ज्योतिषीय भविष्यवाणी

Weekly Horoscope 5 to 11 October 2025 : अक्टूबर का आने वाला सप्ताह (5 से 11 अक्टूबर 2025) कई राशियों के लिए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है। जहां कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह करियर, धन और प्रेम के मामलों में अप्रत्याशित सफलता और अनुकूलता ला रहा है, वहीं कुछ को सूझबूझ और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी। मेष राशि के जातक सप्ताह की शुरुआत शुभ समाचार और करियर में बड़ी सफलता से करेंगे। मिथुन राशि को नौकरी में पदोन्नति, मान-सम्मान और निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है। सिंह राशि के लिए तो यह पूरा हफ्ता मनचाही मुरादें पूरी करने वाला साबित होगा, जिसमें पैतृक संपत्ति से लाभ और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वृषभ और कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अधिक सावधानी बरतनी होगी। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा, जहां शुरुआती बाधाओं के बावजूद वे अपने लक्ष्य को अंततः पूरा कर पाएंगे। यह सप्ताह किसी के लिए बड़ी छलांग लगाने का है, तो किसी के लिए धैर्य और विवेक से आगे बढ़ने का। हनुमान चालीसा, श्री सूक्त और नारायण कवच जैसे उपायों के साथ, आप इस सप्ताह की ऊर्जा को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जानें पंडित डा. अनीष व्यास से 5 से 11 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल।