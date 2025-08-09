Saptahik Tarot Rashifal (10 To 16 August 2025) : इस हफ्ते खुल सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, टैरो कार्ड ने दिए अमीर बनने के संकेत, कहीं आपकी राशि तो नहीं?

Saptahik Tarot Rashifal (10 To 16 August 2025) : साप्ताहिक टैरो राशिफल के अनुसार यह सप्ताह सभी राशियों के लिए अवसरों और चुनौतियों का मिलाजुला परिणाम लेकर आया है। तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लिए यह सप्ताह बेहद सकारात्मक है। तुला राशि के जातक अपनी रचनात्मकता और प्रभाव से सफलता प्राप्त करेंगे, जबकि वृश्चिक राशि वालों को साझेदारी के कामों से लाभ मिलेगा और नौकरी में तरक्की के अवसर खुलेंगे। मीन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए लाभकारी संबंध बनेंगे। इसके विपरीत धनु और मकर राशि को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। धनु राशि वालों को यात्रा के दौरान सतर्क रहना होगा और रिश्तों में जल्दबाजी से बचना चाहिए। मकर राशि वालों को भावुक होने की बजाय व्यावहारिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह ज्ञान और कामयाबी लेकर आया है। व्यापार में सफलता मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। उन्हें पुरानी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार यह सप्ताह कई राशियों के लिए शुभ और कुछ के लिए सावधान रहने का संकेत दे रहा है।