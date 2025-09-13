Patrika LogoSwitch to English

Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी तीन दिन में 5 राज्यों का करेंगे दौरा

13 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 13, 2025

Breaking News in Hindi Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिज़ोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान 71,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज मणिपुर दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे, तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दो साल पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का यह पहला मणिपुर दौरा है। पीएम मोदी चुराचांदपुर और इंफाल में विस्थापित लोगों से भी संवाद करेंगे।

आज यानि 13 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।

प्रमुख घटनाएँ

अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता के आवास पर फायरिंग
पूरा पढ़ें
मुंबई में एलफिंस्टन ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू
पूरा पढ़ें
इंग्लैंड ने T20iमें 300+ रन बनाकर रचा इतिहास, भारत का सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड टूटा, साल्ट ने बरपाया कहर
पूरा पढ़ें
 हम किसी को भी हरा सकते हैं… ओमान जैसी हल्‍की टीम को हराकर पाकिस्तानी कप्तान हुए घमंडी
पूरा पढ़ें
सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार का भारत ने किया समर्थन, नेपाल को लेकर कही ये बात
पूरा पढ़ें
गणेश विसर्जन जुलूस में ट्रक घुसा, 8 लोगों की मौत, 20 घायल
पूरा पढ़ें

2025-09-13 08:54:13 am

अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता के आवास पर फायरिंग

अभिनेत्री दिशा पाटनी के ​पिता के यूपी में बरेली स्थित आवास पर फायरिंग हुई है। अभिनेत्री के पिता जगदीश पाटनी ने कहा कि मेरे कहा कि मेरे घर पर 8-10 राउंड गोलियां चलीं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला कि गोल्डी बरार ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है।

 

2025-09-13 08:44:12 am

मुंबई में एलफिंस्टन ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) प्रभादेवी रेलवे स्टेशन पर एलफिंस्टन ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। पुराने ब्रिज की जगह नया एलफिंस्टन फ्लाईओवर और शिवरी-वर्ली एलिवेटेड कनेक्टर फ्लाईओवर बनाएगा।

 

2025-09-13 08:38:00 am

इंग्लैंड ने T20iमें 300+ रन बनाकर रचा इतिहास, भारत का सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड टूटा, साल्ट ने बरपाया कहर

Highest totals in T20Is: इंग्लैंड ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का भारत का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं, इंग्‍लैंड के लिए फिल सॉल्ट ने टी20 इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी खेली है। उन्‍होंने महज 60 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 141 रन बनाए।

पूरी खबर यहां पढ़ें

 

2025-09-13 08:32:59 am

 हम किसी को भी हरा सकते हैं… ओमान जैसी हल्‍की टीम को हराकर पाकिस्तानी कप्तान हुए घमंडी

PAK vs Oman Match Highlights: पाकिस्‍तानी कप्‍तान सलमान आगा एशिया कप 2025 के अपने पहले मुकाबले में ओमान जैसी हल्‍की टीम को हराने के बाद फूले नहीं समां रहे हैं। मैच के बाद उन्‍होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम किसी को भी हरा सकते हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-13 08:22:03 am

सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार का भारत ने किया समर्थन, नेपाल को लेकर कही ये बात

India Welcom Nepal Interim Government: सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। कार्की के पीएम बनने का भारत ने स्वागत किया है। भारत सरकार ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-13 08:03:59 am

गणेश विसर्जन जुलूस में ट्रक घुसा, 8 लोगों की मौत, 20 घायल

कर्नाटक में हासन ज़िले के एक गांव में गणेश विसर्जन जुलूस में एक ट्रक के घुस जाने से आठ लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा घायल हो गए। घायलों में 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

Updated on:

13 Sept 2025 08:55 am

Published on:

13 Sept 2025 08:16 am

Hindi News / National News / Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी तीन दिन में 5 राज्यों का करेंगे दौरा

