Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी तीन दिन में 5 राज्यों का करेंगे दौरा

Breaking News in Hindi Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिज़ोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान 71,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज मणिपुर दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे, तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दो साल पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का यह पहला मणिपुर दौरा है। पीएम मोदी चुराचांदपुर और इंफाल में विस्थापित लोगों से भी संवाद करेंगे।

