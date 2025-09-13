Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी तीन दिन में 5 राज्यों का करेंगे दौरा

Live
Breaking News in Hindi Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिज़ोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान 71,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज मणिपुर दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे, तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दो साल पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का यह पहला मणिपुर दौरा है। पीएम मोदी चुराचांदपुर और इंफाल में विस्थापित लोगों से भी संवाद करेंगे।
आज यानि 13 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-09-13 08:54:13 am
अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता के यूपी में बरेली स्थित आवास पर फायरिंग हुई है। अभिनेत्री के पिता जगदीश पाटनी ने कहा कि मेरे कहा कि मेरे घर पर 8-10 राउंड गोलियां चलीं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला कि गोल्डी बरार ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है।
2025-09-13 08:44:12 am
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) प्रभादेवी रेलवे स्टेशन पर एलफिंस्टन ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। पुराने ब्रिज की जगह नया एलफिंस्टन फ्लाईओवर और शिवरी-वर्ली एलिवेटेड कनेक्टर फ्लाईओवर बनाएगा।
2025-09-13 08:38:00 am
Highest totals in T20Is: इंग्लैंड ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं, इंग्लैंड के लिए फिल सॉल्ट ने टी20 इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी खेली है। उन्होंने महज 60 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 141 रन बनाए।
2025-09-13 08:32:59 am
PAK vs Oman Match Highlights: पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा एशिया कप 2025 के अपने पहले मुकाबले में ओमान जैसी हल्की टीम को हराने के बाद फूले नहीं समां रहे हैं। मैच के बाद उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम किसी को भी हरा सकते हैं।
2025-09-13 08:22:03 am
India Welcom Nepal Interim Government: सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। कार्की के पीएम बनने का भारत ने स्वागत किया है। भारत सरकार ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
2025-09-13 08:03:59 am
कर्नाटक में हासन ज़िले के एक गांव में गणेश विसर्जन जुलूस में एक ट्रक के घुस जाने से आठ लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा घायल हो गए। घायलों में 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
‘कभी-कभी होने वाली खटपट…’, नेपाल की पीएम सुशीला कार्की ने पीएम मोदी और भारत से रिश्तों पर कही ये बात