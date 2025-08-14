Aaj Ka Rashifal, 14 August 2025 : मिथुन, कर्क, सिंह सहित इन 3 राशि वालों के लिए धन लाभ का योग, पढ़ें आज का राशिफल

Today Horoscope 14 August 2025 : गुरुवार 14 अगस्त 2025 के राशिफल में भगवान विष्णु जी की कृपा से मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और कुम्भ राशियों के लिए शुभ योग लेकर आ रहा है। मिथुन को कारोबार में सफलता। कर्क को धन वृद्धि। सिंह राशि की आमदनी बढ़ेगी। कन्या वके नया कारोबार शुरू करेंगे। तुला को करियर में उन्नति के अवसर। वृश्चिक के तबादला लाभकारी रहेगा। कुंभ को ससुराल से शुभ समाचार मिलेगा। पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानें मेष से मीन तक का राशिफल। (Aaj Ka Rashifal)