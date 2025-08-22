Aaj Ka Rashifal, 22 August 2025 : मां लक्ष्मी की कृपा से आज खुल जाएगी इन 5 राशियों की किस्मत! क्या आपकी राशि है इनमें?

Today Horoscope 22 August 2025 : शुक्रवार का दिन मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से कई राशियों के लिए सफलता, लाभ, नौकरी परिवर्तन के योग, नए आय स्रोत, आर्थिक लाभ , विवाह योग, कारोबार में विस्तार की संभावनाएं लेकर आ रहा है। आज के राशिफल में ज्योतिष पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानिए , मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक,धनु, मकर , कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का भविष्यफल।