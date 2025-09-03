Breaking News in Hindi Today: राजस्थान में कोटा- नागदा रेलखंड में लैंडस्लाइड

2025-09-03 08:36:11 am

दिल्ली से पंजाब के लिए राहत सामग्री रवाना

दिल्ली: AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बताया कि पंजाब के कई शहरों में बाढ़ आने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पंजाब सरकार और सभी दल वहां राहत कार्यों में लगे हुए हैं। दिल्ली की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री की पहली खेप आज रवाना हो रही है। वहीं रोजाना राहत सामग्री पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भेजी जाएगी।