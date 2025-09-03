Breaking News in Hindi Today: राजस्थान में कोटा- नागदा रेलखंड में लैंडस्लाइड

Live
Breaking News in Hindi Today:रेलखंड में देर रात से भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड के कारण ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। दरा घाटी में रेलवे ट्रैक पर हुआ लैंडस्लाइड। रेलवे ट्रैक को नुकसान, रेलवे प्रशासन ट्रैक दुरुस्त कर यातायात बहाल करने में जुटा।
आज यानि 03 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-09-03 08:41:25 am
दिल्ली स्थित जनसेवा सदन में सीएम रेखा गुप्ता कर रही हैं। पुलिस ने जनसुनवाई के लिए उन्नत लाइव फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
2025-09-03 08:37:55 am
2025-09-03 08:36:11 am
दिल्ली: AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बताया कि पंजाब के कई शहरों में बाढ़ आने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पंजाब सरकार और सभी दल वहां राहत कार्यों में लगे हुए हैं। दिल्ली की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री की पहली खेप आज रवाना हो रही है। वहीं रोजाना राहत सामग्री पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भेजी जाएगी।
2025-09-03 08:25:23 am
पंजाब में अमृतसर समेत कई शहरों में भारी बारिश से बाढ़ के कारण हालात बने हुए हैं। मंगलवार को सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन लोगों की मदद करने में जुटा है।
2025-09-03 08:02:12 am
छत्तीसगढ़ के जशपुर में देर रात एक तेज़ रफ़्तार बेकाबू कार गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है।
