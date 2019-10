मुंबई में पुनर्विकास की बांट जोह रहीं हजारों इमारतें, सरकार के इस रवैये से हुआ बुरा हाल ?

मुंबई ( Mumbai ) में पुनर्विकास ( Redevelopment ) की बांट जोह रहीं हजारों इमारतें ( Thousands Of Buildings ), महारेरा ( Maharera ) और वस्तु सेवा कर ( GST ) के चलते नहीं हो सका विकास ( Development ), सरकार नीति ( Government Policy ) की घोषणाओं में देरी, विकास के गंभीर मसलों ( Serious Issues ) पर अब नई सरकार ( New Government ) से उम्मीदें