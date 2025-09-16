Breaking News in Hindi Today: आईटीआर दाखिल करने की आज अंतिम तिथि

8.26 AM: उत्तराखंड में देर रात बादल फटने की घटना से देहरादून में भारी बारिश का दौर मंगलवार सुबह तक जारी रहा, भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर है और नदी में तेज बहाव होने से टपकेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी आज सुबह से ही उफान पर है, जिससे पानी हाईवे तक पहुँच गया है। SDRF टीम ने नदी में फंसे तीन लोगों को बचाया। कई वाहन अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा कि देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचने की सूचना मिली है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं।