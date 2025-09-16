Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Breaking News in Hindi Today: आईटीआर दाखिल करने की आज अंतिम तिथि

16 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 16, 2025

Breaking News: आज की ताज़ा खबरें

8.22 AM: टैक्सपेयर के लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय ने देर रात आईटीआर फाइल करने की समय सीमा को एक दिन की बढ़ोतरी की है। यानि आज आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि है। पूर्व में 15 सितंबर अंतिम​ तिथि थी। आईटीआर के पोर्टल में सर्वर, टाइम आउट, ग्लिच समेत अन्य समस्याओं के कारण अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग टैक्सपेयर्स और कई सीए ने की थी। इस कारण से वित्त मंत्रालय ने एक दिन की और बढ़ोतरी की है।

पीएम मोदी ने महिला ग्रैंड स्विस विजेता वैशाली रमेशबाबू को दी बधाई

9.20 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली रमेशबाबू को FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 की विजेता बनने पर बधाई दी। उन्होंने लिखा,"शानदार उपलब्धि। वैशाली रमेशबाबू को बधाई। उनका जुनून और समर्पण अनुकरणीय है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"

महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश

9.11 AM: महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। जालना में मंगलवार सुबह भारी बारिश से दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, वाहन पानी में डूब गए हैं और पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। भीषण जलभराव होने से स्थानीय लोगों के घरों में पानी भर गया है।

उत्तराखंड में बादल फटा, सहस्त्रधारा में देर रात अतिवृष्टि

8.26 AM: उत्तराखंड में देर रात बादल फटने की घटना से देहरादून में भारी बारिश का दौर मंगलवार सुबह तक जारी रहा, भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर है और नदी में तेज बहाव होने से टपकेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी आज सुबह से ही उफान पर है, जिससे पानी हाईवे तक पहुँच गया है। SDRF टीम ने नदी में फंसे तीन लोगों को बचाया। कई वाहन अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा कि देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचने की सूचना मिली है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं।

देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से आई बाढ़

8.55 AM: देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी बाढ़ आ गई है, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और वाहन बह गए।
उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है, कि लगातार बारिश के कारण देहरादून और उत्तराखंड के कई अन्य इलाकों में जलभराव हो गया है और कई जगहों पर नुकसान की खबर है। राहत और बचाव कार्य रात भर चला। हमें मसूरी में एक-दो लोगों के मारे जाने की भी खबर मिली है, इस जानकारी की पुष्टि की जा रही है।

हिमाचल के मंडी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

9.08 AM: हिमाचल प्रदेश के मंडी में देर रात हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सड़कों पर जलजमाव होने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कई घरों और दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मंडी धरमपुर बस स्टैंड के आसपास भारी जलजमाव रहा।

