Aaj Ka Rashifal, 13 August 2025 : गणेश जी की कृपा से 9 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन और सफलता

Today Horoscope 13 August 2025 : आज का दिन भगवान गणेश की को समर्पित है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि व बुधवार का दिन है कई राशियों के लिए शुभफल और आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के सौभाग्य में वृद्धि होगी। पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल।