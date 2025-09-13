Aaj Ka Rashifal 13 September 2025 : मेष, कर्क, सिंह, तुला… जानिए किन राशियों पर बरसेगी शनिदेव की कृपा, किसको होगा बड़ा लाभ?

Aaj Ka Rashifal 13 September 2025 : आज का दिन शनिवार भगवान शनि देव को समर्पित है। आज चन्द्रमा आज वृषभ में संचार करेंगे। जिसका शुभ अशुभ प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा। मेष और वृषभ के जीवनसाथी से संबंध सुधरेंगे। मिथुन राशि वालों का यात्रा, नौकरी और निवेश शुभ रहेगा। कर्क के व्यापार में नए अनुबंध होंगे। सिंह वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कन्या को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तुला राशि को धन प्राप्ति संभव होगी। धनु को व्यापारिक लाभ के योग हैं। कुंभ को संपत्ति के कार्य लाभान्वित करेंगे। पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का राशिफल।