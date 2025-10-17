Aaj Ka Rashifal, 17 October 2025 : रमा एकादशी 2025: 17 अक्टूबर को 3 राशियों धनलाभ और सफलता का योग? जानें मेष, सिंह, धनु पर लक्ष्मी-विष्णु की विशेष कृपा

Aaj ka Rashifal in Hindi,​ 17 October 2025 : कार्तिक मास की पहली एकादशी, रमा एकादशी, का शुभ दिन 17 अक्टूबर 2025 को है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा से विशेष फल मिलते हैं। ऐसे पावन अवसर पर, जानिए आपकी राशि के लिए ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है। आज के दिन कुछ राशियों (मेष, सिंह, धनु) को कम परिश्रम में अधिक सफलता, प्रशासन से मदद, और आकस्मिक आय का समर्थन मिलेगा, जिससे उत्साह और प्रसन्नता बनी रहेगी। वृषभ राशि के लोग कार्यस्थल पर अतिव्यस्त रहेंगे और घर की सज्जा पर खर्च करेंगे, जबकि कर्क राशि के जातकों को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि के लोग अपने ज्ञान से पहचान बनाएंगे, लेकिन काम की व्यस्तता से कुछ खास मौके छूट सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए ससुराल पक्ष से निकटता बढ़ेगी और आय को भूमि में निवेश करने के योग हैं। मीन राशि के लोगों को रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आपके लिए लकी कलर और लकी अंक क्या है, और रमा एकादशी का यह दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है।