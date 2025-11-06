Aaj Ka Rashifal 6 November 2025 : मार्गशीर्ष मास का पहला दिन, जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 6 November 2025 : आज 6 नवंबर 2025, गुरुवार का दिन है और इसी के साथ मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो रही है, जिसे आमतौर पर अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। यह समय धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के दिन ग्रहों की चाल कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। कहीं आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं तो कहीं प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का दैनिक राशिफल (Aaj Ka Rashifal 6 November 2025) आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। ,