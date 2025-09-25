Tarot Rashifal 26 September 2025 : मेष से मीन तक टैरो राशिफल 2025, जानें प्यार, करियर और सेहत का हाल

Tarot Rashifal 26 September 2025 : आज सितंबर 26, 2025, शुक्रवार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है। नवरात्रि का चौथा दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा (Maa Kushmanda) की कृपा से मेष: काम में सफलता मिलेगी। वृषभ को मेहनत का फल मिलेगा। मिथुन को व्यापार में मौके मिलेंगे। कर्क वाले रिलेशनशिप और पेट इंफेक्शन से सावधान रहें। सिंह को शिक्षा व करियर में रुकावटें आएगी। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल है। (Today Tarot Horoscope)