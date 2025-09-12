Aaj Ka Rashifal 12 September 2025 : मां वैभव लक्ष्मी करेंगी इन 5 राशियों पर कृपा, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 12 September 2025 : आज का दिन शुक्रवार मां वैभव लक्ष्मी को समर्पित है। आज भरणी नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग बन रहा है। लक्ष्मी जी की कृपा से मेष वालों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वृषभ के लिए नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे। मिथुन को नई आजीविका के साधन मिलेंगे। सिंह वालों की मित्रों के साथ योजना बनेगी। कन्या को व्यापार विस्तार के योग हैं। तुला को व्यावसायिक सफलता में प्रयास सफल होंगे। धनु राशि को धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि को आर्थिक सुधार होगा । पं चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए आज का मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।