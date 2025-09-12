Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal 12 September 2025 : मां वैभव लक्ष्मी करेंगी इन 5 राशियों पर कृपा, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 12 September 2025 : आज शुक्रवार, मां वैभव लक्ष्मी समर्पित। भरणी नक्षत्र और व्याघात योग हैं। मेष की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वृषभ को नए व्यापारिक संपर्क मिलेंगे, मिथुन नई आजीविका पाएंगे। सिंह मित्रों के साथ योजना बनाएंगे, कन्या को व्यापार विस्तार के योग, तुला व्यावसायिक सफलता, धनु को धन लाभ, कुंभ को आर्थिक सुधार होगा।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 12, 2025

Aaj Ka Rashifal 12 September 2025
Aaj Ka Rashifal 12 September 2025

Aaj Ka Rashifal 12 September 2025 : आज का दिन शुक्रवार मां वैभव लक्ष्मी को समर्पित है। आज भरणी नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग बन रहा है। लक्ष्मी जी की कृपा से मेष वालों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वृषभ के लिए नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे। मिथुन को नई आजीविका के साधन मिलेंगे। सिंह वालों की मित्रों के साथ योजना बनेगी। कन्या को व्यापार विस्तार के योग हैं। तुला को व्यावसायिक सफलता में प्रयास सफल होंगे। धनु राशि को धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि को आर्थिक सुधार होगा । पं चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए आज का मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।

आज का मेष राशिफल : (Today Vrishabh Rashifal)

मेष राशि वाले लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। दूसरों को देखादेखी से बचना चाहिए,व्यवसाय में नए अनुबंध के लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

नए व्यवसायिक संपर्क स्थापित होंगे। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। माता पिता के साथ व्यवहार कमजोर होंगे। राजकीय कार्य सफल रहेंगे।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

आजीविका के नए साधन स्थापित होंगे। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ में सुधार होगा। यात्रा निरस्त करनी पड़ सकती है।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

स्वास्थ में सुधार होगा। समय पर कार्य होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पड़ोसियों से संबंध मजबूत होंगे। वाहन पर खर्च बढ़ेगा

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है। मित्रों के साथ मिल कर किसी नए कार्य की रूपरेखा बनेगी। प्रेम प्रसंग में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

व्यापार विस्तार की रूपरेखा बनेगी। पिता के साथ तालमेल स्थापित होगा। भाइयों से मन मुटाव समाप्त होगा। संतान की उन्नति के योग बन रहे हैं।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

व्यावसायिक सफलता के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। सामाजिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। फिजूल खर्च से बचे।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

व्यापार विस्तार के लिए किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन सहायक होगा। यात्रा सुखद रहेगी। घरेलू समस्या दूर होगी। न्याय पक्ष उत्तम रहेगा।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

संतान के कैरियर से सम्बंधित चर्चा होगी। सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होगा। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मकान दुकान की मरम्मत पर व्यय होगा।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

घरेलू कार्यों में समय व्यतीत होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। संतान के स्वास्थ में सुधार होगा। न्यायालय से संबंधित खर्च बढ़ेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

बिना विचार किए कोई कार्य न करें। जीवन साथी के स्वास्थ में कमी आएगी। भाइयों से मनमुटाव होगा। व्यापार मध्यम रहेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

किसी धार्मिक ग्रंथ को अध्यन करने का अवसर मिलेगा। जीवन में चल रही तकलीफ से तनाव हो सकता है। प्रेम प्रसंग में सफल रहेंगे।

पंचंदन श्यामनारायण व्यास

