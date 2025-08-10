Horoscope Today, 10 August 2025 : 10 अगस्त को इन 8 राशियों की बदलेगी किस्मत! सरकारी नौकरी से लेकर रुका हुआ धन मिलने के योग, आज का राशिफल



Horoscope Today, 10 August 2025 : 10 अगस्त को आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और रविवार का दिन है। आज रात 12 बजकर 2 मिनट तक शोभन योग में मेष राशि के लिए नई योजना शूरू करने का अनुकूल समय हैं। कर्क को मेहनत से काम करें सफलता मिलेगी | सिंह राशि वालों को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों कीआय बढ़ेगी। धनु के लिए नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी। मकर राशि वालों को रुका धन मिलने की संभावना हैं। कुम्भ राशि के जातकों के लिए प्रॉपर्टी में निवेश का सही समय हैं। ज्योतिष पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानिए मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल।