Horoscope Today, 10 August 2025 : 10 अगस्त को इन 8 राशियों की बदलेगी किस्मत! सरकारी नौकरी से लेकर रुका हुआ धन मिलने के योग, आज का राशिफल

Horoscope Today, 10 August 2025 : आज 10 अगस्त 2025, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है। आज का दिन विभिन्न राशियों के लिए शुभ फल लेकर आया है। पं. चंदनश्याम नारायण व्यास का दैनिक राशिफल।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 10, 2025

Horoscope Today
Horoscope Today


Horoscope Today, 10 August 2025 : 10 अगस्त को आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और रविवार का दिन है। आज रात 12 बजकर 2 मिनट तक शोभन योग में मेष राशि के लिए नई योजना शूरू करने का अनुकूल समय हैं। कर्क को मेहनत से काम करें सफलता मिलेगी | सिंह राशि वालों को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों कीआय बढ़ेगी। धनु के लिए नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी। मकर राशि वालों को रुका धन मिलने की संभावना हैं। कुम्भ राशि के जातकों के लिए प्रॉपर्टी में निवेश का सही समय हैं। ज्योतिष पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानिए मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल।

आज का मेष राशिफल : (Aries Horoscope Today)

आप जिन लोगो को अपना मान रहे हैं वे आप की निंदा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। साझेदारी में टकराव टालने की कोशिश सफल रहेगी ।बातचीत में नरमी बरतें । नई योजना शूरू करने का अनुकूल समय हैं। कारोबारी विस्तार का मन बनेगा

शुभ अंक: 9, 18, 27
शुभ रंग: लाल, केसरिया
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

आप की मनमानी और लापरवाही के कारण अच्छी योजना हाथ से निकल सकती है। राजकीय मामले पक्ष में हल हो सकते हैं। मधुर व्यवहार से पारिवारिक समस्या का समाधान होगा। दाम्पत्य सुख मिलेगा।

शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रंग: गुलाबी, सफेद
उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें।

आज का मिथुन राशिफल : (Gemini Horoscope Today)

व्यवसायिक अटके काम पूरें होंगे। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। युवाओ को अध्ययन के लिए विदेश जाना पडेगा .भावनात्मक संबंध रिस्तों में बदल सकतें हैं। धन आगमन संभव है।

शुभ अंक: 5, 14, 23
शुभ रंग: हरा, हल्का नीला
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

अपने वाक्चातुर्य और कार्यकुशलता से खास पहचान बना लेंगे | परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बनेगा। जरूरी काम रुकने से तनाव होगा । प्रियजन से मुलाकात सुखद रहेगी। मेहनत से काम करें सफलता मिलेगी।

शुभ अंक: 2, 11, 20
शुभ रंग: क्रीम, सफेद
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।

आज का सिंह राशिफल : (Leo Horoscope Today)

दिन की शुरुवात मंगलमय होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व विभागीय परिवर्तन के योग हैं।

शुभ अंक: 1, 10, 19
शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

आज का कन्या राशिफल : (Virgo Horoscope Today)

जिन लोगो को स्वयम् पर भरोसा रहता है। वे सभी कार्य आसानी से पुरे कर लेते हैं । मेहनत के बल पर मुश्किल काम भी आसानी से कर लेंगे। दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी कमियां दूर करें। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती हैं। व्यापारिक विस्तार की योजना बनेगी।

शुभ अंक: 5, 14, 23
शुभ रंग: हरा, भूरा
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

आज का तुला राशिफल : (Libra Horoscope Today)

पिता के सहयोग से कार्य सफल होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किया गया श्रम सार्थक होगा। अधीनस्थ कर्मचारी या भाई पड़ोसी आदि के कारण तनाव मिल सकता है। अपने राज दूसरे को बताने से बचे।

शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल चढ़ाएं।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

आप के अपनों से राजनीती का शिकार हो सकते हैं। सामाजिक जीवन मे लोकप्रियता बढेगी । लेन-देन में सावधानी बरतें । जीवनसाथी से संबंध प्रगाड होंगे। बुजुर्गो की भावनाओं का सम्मान करें। आय बढेगी।

शुभ अंक: 9, 18, 27
शुभ रंग: लाल, गहरा मैरून
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।

आज का धनु राशिफल : (Sagittarius Horoscope Today)

पारिवारिक कार्यक्रमों में ज्यादा व्यस्त रहेंगे। नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी | छोटी-छोटी समस्याओं से घबराने की बजाय हिम्मत से काम लें।यात्रा सम्भव है।

शुभ अंक: 3, 12, 21
शुभ रंग: पीला, सुनहरा
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और हल्दी का तिलक लगाएं।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

परिवारिक उलझे मामले सुलझने के आसार हैं। रुका धन मिलने की संभावना हैं। दूसरों के मामलों में दखल से बचें सामूहिक कार्यों में सबकी सलाह लें। स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहेगी।

शुभ अंक: 8, 17, 26
शुभ रंग: काला, गहरा नीला
उपाय: शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं।

आज का कुंभ राशिफल : (Aquarius Horoscope Today)

आप जो भी करते है लोगों कि परवाह नहीं करते। ऑफिस में व्यस्तता के चलते घरेलू कार्यों पर ध्यान नहीं दें पाएंगे। सोच-समझकर उधार दें। व्यक्तिगत संबंध मधुर होंगे। प्रॉपर्टी में निवेश का सही समय हैं | विरोधियों को उन्हीं की चालों में फंसा देंगे।

शुभ अंक: 4, 13, 22
शुभ रंग: गहरा नीला, बैंगनी
उपाय: गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

अपने व्यवहार से अधिकारियो का दिल जित लेगे व्यापारिक योजनाओ पर खर्च होगा। राजकीय मामले सुलझने से राहत मिलेगी । तनाव होने से निर्णय नहीं ले पायगें। शांति से समय व्यतीत करें।

शुभ अंक: 3, 12, 21
शुभ रंग: पीला, समुद्री हरा
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें।

