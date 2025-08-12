Horoscope Today, 12 August 2025 : मेष से लेकर मीन वालों के लिए कैसा रहेगा 12 अगस्त का दिन , पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope Today, 12 August 2025 : मंगलवार 12 अगस्त 2025 का दिन हनुमान जी को समर्पित है। पं. चंदनश्याम नारायण व्यास के अनुसार आज का दिन सौभाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। मेष के लिए निवेश लाभकारी। कर्क को मेहनत से लाभ मिलेगा यात्रा शुभ रहेगी सिंह को मित्र सहयोग मिलेगा लेकिन से सावधान। कन्या के लिए यात्रा व निवेश लाभकारी। तुला की आय बढ़ेगी। वृश्चिक को रुका धन मिलेगा, उन्नति के योग। धनु को प्रतिष्ठा व लाभ बढ़ेगा। मकर के लिए निवेश शुभ।