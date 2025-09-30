Aaj ka Tarot Rashifal, 01 October 2025: मेष, सिंह, कन्या को मिल सकती है सफलता, कर्क, वृश्चिक, मीन को चुनौतियां

आज का टैरो राशिफल, 1 अक्टूबर 2025: टैरो कार्ड्स के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 का दिन विभिन्न राशियों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है। मेष, सिंह, कन्या के लिए यह दिन लाभ, सफलता और मान-सम्मान में वृद्धि लाएगा। अधूरे कार्य पूरे करने के अवसर मिलेंगे। मिथुन, मकर को परिश्रम के बाद सफलता, धन लाभ और पूंजी निवेश के अच्छे योग हैं। कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन राशियों को स्वास्थ्य, पारिवारिक तनाव और गलत निर्णय के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।