Breaking News in Hindi Today: दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर

05 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 05, 2025

Breaking News in Hindi Today: दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका बढ़ने के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के बढ़ते जलस्तर ने निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ा दिया है।

आज यानि 05 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।

प्रमुख घटनाएँ

दोस्ती की आड़ में धोखा? अमेरिका के पूर्व NSA ने ट्रंप को खूब कोसा, बोले- ‘पीएम मोदी के साथ जो किया…’
पूरा पढ़ें
पंजाब घायल ज़रूर है, लेकिन पराजित नहीं: दिलजीत दोसांझ
पूरा पढ़ें
कुणाल घोष- ​मिथुन चक्रवर्ती ने एक दूसरे पर किया मानहानि केस
पूरा पढ़ें
माता वैष्णो देवी यात्रा 11वें दिन भी स्थगित
पूरा पढ़ें
ट्रंप के टैरिफ को लेकर आ गई राहत भरी खबर, पियूष गोयल ने बताई अंदर की बात! बोले- अमेरिका से…
पूरा पढ़ें
27 की उम्र में खत्म हो गया इस क्रिकेटर का करियर, आखिरी टेस्ट में लिए थे 10 विकेट
पूरा पढ़ें
ट्रंप SC में बोले, ‘भारत पर Tariff लगाना जरूरी’, PM मोदी के आर्थिक सलाहकार ने दिया बड़ा बयान
पूरा पढ़ें
ट्रम्प ने अमेरिका-जापान ट्रेड डील पर किया साइन, जानिए कितना घटाया Tariff
पूरा पढ़ें
46 मिनट में भूकंप के दो जबरदस्त झटके, अफगानिस्तान में फिर डोली धरती, मचा कोहराम
पूरा पढ़ें
जीएसटी सुधार अगली पीढ़ी की कर क्रांति: सीएम योगी
पूरा पढ़ें

2025-09-05 09:44:21 am

दोस्ती की आड़ में धोखा? अमेरिका के पूर्व NSA ने ट्रंप को खूब कोसा, बोले- ‘पीएम मोदी के साथ जो किया…’

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है! उनका कहना है कि ट्रम्प और मोदी के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंध थे, पर टैरिफ विवाद ने ये रिश्ते तार-तार कर दिए। बोल्टन ने आरोप लगाया कि ट्रम्प के कार्यों ने भारत को रूस और चीन की ओर धकेल दिया है। क्या ये दावा अमेरिका-भारत संबंधों में नया मोड़ लाएगा?

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-05 09:16:29 am

पंजाब घायल ज़रूर है, लेकिन पराजित नहीं: दिलजीत दोसांझ

गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने पंजाब में आई बाढ़ पर कहा कि पंजाब के लोग बाढ़ के कारण भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। उनके घर बह गए हैं, मवेशी मर गए हैं और उनके खेत तबाह हो गए हैं। पंजाब घायल ज़रूर है, लेकिन पराजित नहीं। इस मुश्किल घड़ी में हम सब साथ हैं।

2025-09-05 09:12:05 am

कुणाल घोष- ​मिथुन चक्रवर्ती ने एक दूसरे पर किया मानहानि केस

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष और अभिनेता से भाजपा नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने एक दूसरे के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-05 08:55:43 am

माता वैष्णो देवी यात्रा 11वें दिन भी स्थगित

जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 11वें दिन भी स्थगित रही। प्रशासन ने बारिश और भूस्खलन के कारण प्रमुख मार्गों को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है।

2025-09-05 08:49:59 am

ट्रंप के टैरिफ को लेकर आ गई राहत भरी खबर, पियूष गोयल ने बताई अंदर की बात! बोले- अमेरिका से…

ट्रम्प के 50% टैरिफ पर पीयूष गोयल ने दी राहत भरी खबर! उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका के संबंध मज़बूत हैं और बातचीत से जल्द ही समाधान निकलेगा। साथ ही, जीएसटी सुधारों को लेकर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, इसे महिनों से चले आ रहे प्रयासों का नतीजा बताया। अमेरिकी टैरिफ और जीएसटी सुधारों पर चिंता दूर करने वाली गोयल की टिप्पणियाँ सुर्खियों में हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-05 08:48:49 am

27 की उम्र में खत्म हो गया इस क्रिकेटर का करियर, आखिरी टेस्ट में लिए थे 10 विकेट

प्रज्ञान ओझा का जन्म 5 सितंबर 1986 को भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ था। 10 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 2008 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था। 2009 में उन्होंने टेस्ट और टी20 में डेब्यू किया।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-05 08:36:21 am

ट्रंप SC में बोले, ‘भारत पर Tariff लगाना जरूरी’, PM मोदी के आर्थिक सलाहकार ने दिया बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाना बहुत जरूरी था। इधर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-05 08:32:55 am

ट्रम्प ने अमेरिका-जापान ट्रेड डील पर किया साइन, जानिए कितना घटाया Tariff

US Tarrif: अमेरिका और जापान के बीच व्यापार समझौता (US Japan Trade Deal) लागू हो गया है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने जापानी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटा दी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-05 08:31:10 am

46 मिनट में भूकंप के दो जबरदस्त झटके, अफगानिस्तान में फिर डोली धरती, मचा कोहराम

Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में आज सुबह दो बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका सुबह 7 बजे और दूसरा झटका 7.46 बजे महसूस किया गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-05 08:11:13 am

जीएसटी सुधार अगली पीढ़ी की कर क्रांति: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों की सराहना करते हुए उन्हें "अगली पीढ़ी की कर क्रांति" बताया, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे "जनता के साथ विश्वासघात" बताया।

Updated on:

05 Sept 2025 09:45 am

Published on:

05 Sept 2025 08:26 am

Hindi News / National News / Breaking News in Hindi Today: दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर

