Breaking News in Hindi Today: दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर

Breaking News in Hindi Today: दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका बढ़ने के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के बढ़ते जलस्तर ने निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ा दिया है।
आज यानि 05 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-09-05 09:44:21 am
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है! उनका कहना है कि ट्रम्प और मोदी के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंध थे, पर टैरिफ विवाद ने ये रिश्ते तार-तार कर दिए। बोल्टन ने आरोप लगाया कि ट्रम्प के कार्यों ने भारत को रूस और चीन की ओर धकेल दिया है। क्या ये दावा अमेरिका-भारत संबंधों में नया मोड़ लाएगा?
2025-09-05 09:16:29 am
गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने पंजाब में आई बाढ़ पर कहा कि पंजाब के लोग बाढ़ के कारण भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। उनके घर बह गए हैं, मवेशी मर गए हैं और उनके खेत तबाह हो गए हैं। पंजाब घायल ज़रूर है, लेकिन पराजित नहीं। इस मुश्किल घड़ी में हम सब साथ हैं।
2025-09-05 09:12:05 am
तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष और अभिनेता से भाजपा नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने एक दूसरे के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
2025-09-05 08:55:43 am
जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 11वें दिन भी स्थगित रही। प्रशासन ने बारिश और भूस्खलन के कारण प्रमुख मार्गों को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है।
2025-09-05 08:49:59 am
ट्रम्प के 50% टैरिफ पर पीयूष गोयल ने दी राहत भरी खबर! उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका के संबंध मज़बूत हैं और बातचीत से जल्द ही समाधान निकलेगा। साथ ही, जीएसटी सुधारों को लेकर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, इसे महिनों से चले आ रहे प्रयासों का नतीजा बताया। अमेरिकी टैरिफ और जीएसटी सुधारों पर चिंता दूर करने वाली गोयल की टिप्पणियाँ सुर्खियों में हैं।
2025-09-05 08:48:49 am
प्रज्ञान ओझा का जन्म 5 सितंबर 1986 को भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ था। 10 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 2008 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था। 2009 में उन्होंने टेस्ट और टी20 में डेब्यू किया।
2025-09-05 08:36:21 am
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाना बहुत जरूरी था। इधर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है।
2025-09-05 08:32:55 am
US Tarrif: अमेरिका और जापान के बीच व्यापार समझौता (US Japan Trade Deal) लागू हो गया है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने जापानी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटा दी है।
2025-09-05 08:31:10 am
Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में आज सुबह दो बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका सुबह 7 बजे और दूसरा झटका 7.46 बजे महसूस किया गया।
2025-09-05 08:11:13 am
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों की सराहना करते हुए उन्हें "अगली पीढ़ी की कर क्रांति" बताया, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे "जनता के साथ विश्वासघात" बताया।
