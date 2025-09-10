Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Live

Breaking News in Hindi Today: नेपाल में तनावपूर्ण हालात, भारतीय पर्यटकों ने बदला प्लान

10 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 10, 2025

Breaking News in Hindi Today: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी हालात ​तनावपूर्ण बने हुए हैं। नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू है। नेपाल सीमा के नजदीक भारत के राज्यों के स्थानीय निवासी व्यापारिक संबंधों और रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यूपी के सीमावर्ती ज़िलों में बाज़ार सूने पड़े हैं। नेपाल जाने वाले भारतीयों ने अपनी यात्रा योजनाओं को रद्द किया है।

आज यानि 10 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।

प्रमुख घटनाएँ

दोनों देशों की साझेदारी असीम संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी: पीएम मोदी
पूरा पढ़ें
पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं: ट्रम्प
पूरा पढ़ें

2025-09-10 08:29:27 am

दोनों देशों की साझेदारी असीम संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के सकारात्मक मुल्यांकन पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होने कहा कि वे भी राष्ट्रपति ट्रम्प से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच की साझेदारी भविष्य की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी।

2025-09-10 08:03:47 am

पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं: ट्रम्प

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पोस्ट किया, भारत और अमरीका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ़्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी!

पूरी खबर यहां पढ़ें

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Sept 2025 08:33 am

Published on:

10 Sept 2025 08:23 am

Hindi News / National News / Breaking News in Hindi Today: नेपाल में तनावपूर्ण हालात, भारतीय पर्यटकों ने बदला प्लान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Nepal Gen Z Protest: नेपाल पर भारत की पैनी नजर, विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद पीएम मोदी ने भी कर दी बड़ी अपील

राष्ट्रीय

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 : इंदौर और उदयपुर को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, 11 शहरों को पुरस्कार

राष्ट्रीय

उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर सीपी राधाकृष्णन को लेकर जगदीप धनखड़ ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

राष्ट्रीय

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साथ हो गया खेला, इतने सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस के दावों की खुली पोल

राष्ट्रीय

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन जो बने देश के नए उपराष्ट्रपति, जानें उनके बारे में 7 बड़ी बातें

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.