Breaking News in Hindi Today: नेपाल में तनावपूर्ण हालात, भारतीय पर्यटकों ने बदला प्लान

Breaking News in Hindi Today: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी हालात ​तनावपूर्ण बने हुए हैं। नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू है। नेपाल सीमा के नजदीक भारत के राज्यों के स्थानीय निवासी व्यापारिक संबंधों और रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यूपी के सीमावर्ती ज़िलों में बाज़ार सूने पड़े हैं। नेपाल जाने वाले भारतीयों ने अपनी यात्रा योजनाओं को रद्द किया है।

