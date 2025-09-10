Breaking News in Hindi Today: नेपाल में तनावपूर्ण हालात, भारतीय पर्यटकों ने बदला प्लान

Live
Breaking News in Hindi Today: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू है। नेपाल सीमा के नजदीक भारत के राज्यों के स्थानीय निवासी व्यापारिक संबंधों और रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यूपी के सीमावर्ती ज़िलों में बाज़ार सूने पड़े हैं। नेपाल जाने वाले भारतीयों ने अपनी यात्रा योजनाओं को रद्द किया है।
आज यानि 10 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-09-10 08:29:27 am
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के सकारात्मक मुल्यांकन पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होने कहा कि वे भी राष्ट्रपति ट्रम्प से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच की साझेदारी भविष्य की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी।
2025-09-10 08:03:47 am
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पोस्ट किया, भारत और अमरीका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ़्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी!
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
Nepal Gen Z Protest: नेपाल पर भारत की पैनी नजर, विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद पीएम मोदी ने भी कर दी बड़ी अपील
उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साथ हो गया खेला, इतने सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस के दावों की खुली पोल