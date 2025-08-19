Tarot Rashifal 20 August 2025 : बुध प्रदोष व्रत पर गणेश जी की कृपा, इन 5 राशियों को होगा बंपर फायदा, क्या आपकी राशि है इसमें?

Tarot Rashifal 20 August 2025 : आज बुधवार का दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष तिथि द्वादशी है। सूर्य देव सिंह राशि में रहेंगे। भगवान गणेश जी की कृपा आज बुध प्रदोष व्रत शुभ संयोग भी बन रहा है। मेष वालों के घर में कोई शुभ काम भी हो सकता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। कर्क वाले बेहतर निवेश के लिए तुरंत कदम उठाएं। कन्या के लिए दिन शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। तुला वालों की लोकप्रियता में वृद्धि होगी। धनु राशि वालों संपत्ति मकान और जमीन के सौदों से भी अच्छे मुनाफे की संभावना है। मीन राशि वालों को सरकारी कार्यों में लाभ होगा। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।