Breaking News in Hindi Today: मेरी मां को गाली देशभर की महिलाओं का अपमान: पीएम मोदी

Breaking News in Hindi Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी- कांग्रेस के मंच से मेरी दिवंगत मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मां की गरिमा तो सर्वोपरि होती है। मां को गाली देना देशभर की महिलाओं का अपमान है। बिहार के लोगों को भी मां के अपमान से पीड़ा है। पीएम मोदी ने बिहार की जीविका निधि साख सरकारी संघ के शुभारंभ कार्यक्रम में यह बात कही।
2025-09-02 01:22:05 pm
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक सरकारी अस्पताल में पिछले दो दिन में चूहों ने दो नवजात शिशुओं को काट लिया। घटना सामने आने पर अब प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक, महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में हुई है।
2025-09-02 01:07:23 pm
Credit Card Tips: ग्राहक को ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, जो उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स से मेल खाता हो। रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और दूसरे ऑफर्स से लोग काफी फायदा उठाते हैं।
2025-09-02 01:05:56 pm
Kiren Rijiju News in Hindi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में कहा कि वह बच्चे नहीं हैं। वह देशविरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं।
2025-09-02 01:01:58 pm
पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कि बिहार की माताओं- बहनाओं को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है- जीविका निधि साख सरकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से आर्थिक मदद मिलेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदीयों को ऋण राशि प्राप्त करने में सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
2025-09-02 12:53:09 pm
इस महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक और देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला लिया है।
2025-09-02 12:48:23 pm
करनाल में आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा गोलीबारी के बाद पुलिस हिरासत से फरार हो गए। घटना में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है। विधायक पर बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
2025-09-02 12:43:01 pm
मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल बैठे आंदोलनकारी नेता मनोज जारंगे ने कहा कि वह सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होने यह भी कहा कि जब तक मराठा आरक्षण को लेकर उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वह मुंबई नहीं छोड़ेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हे सभी शहर की सभी सड़कें खाली करने को कहा है।
2025-09-02 12:08:54 pm
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित यशोभूमि में 'सेमीकॉन इंडिया 2025' का उद्घाटन किया। सेमीकॉन इंडिया-2025 का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में नवाचार और युवा शक्ति नजर आती है। आज दुनिया भारत में विश्वास करती है और भारत में दुनिया सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है।
2025-09-02 11:28:54 am
दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अप्रैल-जून में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। पहले तेल काला सोना होता था, लेकिन आज सेमीकंडक्टर हीरे हैं।
2025-09-02 11:09:05 am
भारत और अमेरिका के संबंधों में पड़ी दरार पर बात करते हुए पूर्व अमेरिकी एनएसए ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है।
2025-09-02 11:07:17 am
Shubman Gill on Punjab Flood: पंजाब में आई बाढ़ लोगों पर कहर बनकर टूटी है। इस बाढ़ से करीब ढाई लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों का हाल देख भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल भावुक हो गए। उन्होंने अपना दर्द सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया है।
2025-09-02 10:55:22 am
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने SCO में पीएम नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को परेशान करने वाला बताया है। नवारो ने कहा कि कि भारतीय नेता को रूस के साथ नहीं, बल्कि वाशिंगटन, यूरोप और यूक्रेन के साथ रहना चाहिए।
2025-09-02 10:34:55 am
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 425 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और महाराष्ट्र में छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के चलते एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दिल्ली और पुणे स्थित 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।
2025-09-02 10:18:44 am
छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी है। हत्या के पीछे मुखबिरी का शक होने का अंदेशा है।
2025-09-02 10:13:57 am
सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग तीन दिवसीय दौरे पर आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर पीएम वोंग की प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। उनके साथ उनकी पत्नी लॉरेंस वोंग और कैबिनेट मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों समेत एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा।
2025-09-02 10:05:37 am
Pat Cummins Ruled India Series: ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिचेल स्टार्क के बाद कप्तान पैट कमिंस की इंजरी ने दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि कमिंस की पीठ की हड्डी में खिंचाव है। इसलिए वह न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं।
2025-09-02 10:02:11 am
सोने में आज मंगलवार को लगातार छठे दिन तेजी देखने को मिली है। सोना वायदा 1,05,333 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी के भाव सवा लाख रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गए हैं।
2025-09-02 09:52:13 am
जम्मू संभाग में भारी बारिश के कारण आज स्कूल बंद जम्मू संभाग में मौसम संबंधी अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल 2 सितंबर को बंद रहेंगे।
2025-09-02 09:36:57 am
जम्मू के कटरा क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 8वें दिन भी स्थगित रही है। क्षेत्र में बारिश और भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित है वहीं प्रशासन क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य तेजी से कर रहा है।
2025-09-02 09:14:11 am
Rashid Khan Most Wicket in T20i Cricket: अबू धाबी में जारी ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान करिश्माई स्पिनर राशिद खान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 165 विकेट पूरे किए हैं। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं।
2025-09-02 08:59:22 am
भारतीय सेना युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका पहुंची है। भारतीय सेना, अमेरिकी सैनिकों के साथ अलास्का में युद्धाभ्यास करेंगी। यह युद्धाभ्यास करीब 14 दिनों तक चलेगा।
2025-09-02 08:43:29 am
Sanjay Leela Bhansali: राजस्थान में बीकानेर जिले में संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। धोखाधड़ी, धमकी और विश्वासघात के आरोप लगे हैं। कोर्ट के आदेश पर बीछवाल थाने में केस दर्ज हुआ है।
2025-09-02 08:41:46 am
भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बीमा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। SBI में वेतन खाता होने पर रेलकर्मियों को एक करोड़ रुपए का दुर्घटना मुत्यु कवर मिलेगा।
2025-09-02 08:27:59 am
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने अंतरराष्ट्रीय टी20 से सन्यास की घोषणा की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है।
2025-09-02 08:23:48 am
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (US Finance Minister Besant) का बयान आया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते जल्द ही सुधर जाएंगे।
2025-09-02 08:21:51 am
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे का अनशन आज 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरांगे और उनके समर्थकों से दोपहर तक मुंबई शहर की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा है।
2025-09-02 08:09:34 am
सूरत में पलसाना थाने के जोलवा एक्सटेंशन में देर रात एक कपड़ा मिल में ड्रम फटने से आग लग गई। घटना में 22 मजदूर घायल हुए हैं वहीं दो लोग लापता हैं। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है।
