Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Live

Breaking News in Hindi Today: मेरी मां को गाली देशभर की महिलाओं का अपमान: पीएम मोदी

02 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 02, 2025

Breaking News in Hindi Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी- कांग्रेस के मंच से मेरी दिवंगत मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मां की गरिमा तो सर्वोपरि होती है। मां को गाली देना देशभर की महिलाओं का अपमान है। बिहार के लोगों को भी मां के अपमान से पीड़ा है। पीएम मोदी ने बिहार की जीविका निधि साख सरकारी संघ के शुभारंभ कार्यक्रम में यह बात कही।

आज यानि 02 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।

प्रमुख घटनाएँ

 इंदौर में चूहों ने दो नवजात शिशुओं को काटा
पूरा पढ़ें
Credit Card में इन 6 टिप्स से आप बचा सकते हैं काफी पैसे
पूरा पढ़ें
‘राहुल गांधी को बेवकूफ नहीं हैं, वे बड़ी…’, केंद्रीय मंत्री Kiren Rijiju ने कहा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चुनी हुई सरकार को चोर बताना है
पूरा पढ़ें
पीएम नरेंद्र मोदी ने जीविका निधि का किया शुभारंभ
पूरा पढ़ें
बेल्जियम ने भी लिया फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला
पूरा पढ़ें
आप विधायक गोलीबारी के बाद पुलिस हिरासत से फरार
पूरा पढ़ें
मराठा आरक्षण: जारंगे ने कहा, सरकार से बातचीत के लिए तैयार
पूरा पढ़ें
पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 'सेमीकॉन इंडिया 2025' का उद्घाटन
पूरा पढ़ें
तेल काला सोना था, लेकिन सेमीकंडक्टर हीरे हैं: पीएम मोदी
पूरा पढ़ें
“ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने परिवार के बिज़नेस के लिए भारत से संबंध किए खराब”, पूर्व अमेरिकी एनएसए ने साधा निशाना
पूरा पढ़ें
दिल टूट गया है… भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहे पंजाब के लोगों का हाल देख भावुक हुए शुभमन गिल
पूरा पढ़ें
पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से बेचैनी: पीटर नवारो
पूरा पढ़ें
दिल्ली और पुणे में ईडी की रेड
पूरा पढ़ें
छत्तीसगढ़ में दो ग्रामीणों की हत्या
पूरा पढ़ें
 सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत दौरे पर
पूरा पढ़ें
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका, चोट के चलते कप्तान ही हुआ बाहर
पूरा पढ़ें
Gold Rate Today: जेवर बनवाना हुआ महंगा, सोने में लगातार छठे दिन तेजी, चांदी सवा लाख के पार, जानिए लेटेस्ट दाम
पूरा पढ़ें
जम्मू संभाग में भारी बारिश के कारण आज स्कूल बंद
पूरा पढ़ें
श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार आंठवे दिन स्थगित
पूरा पढ़ें
राशिद खान खान ने T20i क्रिकेट में रचा इतिहास, दुनिया में कोई हासिल नहीं कर सका ये मुकाम
पूरा पढ़ें
ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका पहुंची भारतीय सेना, जानिए क्या है मामला
पूरा पढ़ें
राजस्थान में भंसाली प्रोडक्शन पर FIR! किस फिल्म को लेकर हुआ विवाद? जानिए पूरी खबर
पूरा पढ़ें
SBI में सैलेरी अकाउंट तो रेलवेकर्मियों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना मृत्यु कवर
पूरा पढ़ें
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने लिया सन्यास
पूरा पढ़ें
अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा- ‘जल्द सुधरेंगे दोनों देशों के रिश्ते’, रूसी तेल खरीदने पर फिर दी चेतावनी
पूरा पढ़ें
मराठा आरक्षण आंदोलनकारी सड़कें खाली करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
पूरा पढ़ें
सूरत के जोलवा गांव में एक कपड़ा मिल में आग
पूरा पढ़ें

2025-09-02 01:22:05 pm

 इंदौर में चूहों ने दो नवजात शिशुओं को काटा

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक सरकारी अस्पताल में पिछले दो दिन में चूहों ने दो नवजात शिशुओं को काट लिया। घटना सामने आने पर अब प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक, महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में हुई है।

2025-09-02 01:07:23 pm

Credit Card में इन 6 टिप्स से आप बचा सकते हैं काफी पैसे

Credit Card Tips: ग्राहक को ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, जो उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स से मेल खाता हो। रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और दूसरे ऑफर्स से लोग काफी फायदा उठाते हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 01:05:56 pm

‘राहुल गांधी को बेवकूफ नहीं हैं, वे बड़ी…’, केंद्रीय मंत्री Kiren Rijiju ने कहा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चुनी हुई सरकार को चोर बताना है

Kiren Rijiju News in Hindi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में कहा कि वह बच्चे नहीं हैं। वह देशविरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 01:01:58 pm

पीएम नरेंद्र मोदी ने जीविका निधि का किया शुभारंभ

पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कि बिहार की माताओं- बहनाओं को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है- जीविका निधि साख सरकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से आर्थिक मदद मिलेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदीयों को ऋण राशि प्राप्त करने में सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

2025-09-02 12:53:09 pm

बेल्जियम ने भी लिया फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला

इस महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक और देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला लिया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 12:48:23 pm

आप विधायक गोलीबारी के बाद पुलिस हिरासत से फरार

करनाल में आप विधायक हर​मीत सिंह पठानमाजरा गोलीबारी के बाद पुलिस हिरासत से फरार हो गए। घटना में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है। विधायक पर बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 12:43:01 pm

मराठा आरक्षण: जारंगे ने कहा, सरकार से बातचीत के लिए तैयार

मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल बैठे आंदोलनकारी नेता मनोज जारंगे ने कहा कि वह सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होने यह भी कहा कि जब तक मराठा आरक्षण को लेकर उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वह मुंबई नहीं छोड़ेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हे सभी शहर की सभी सड़कें खाली करने को कहा है।

2025-09-02 12:08:54 pm

पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 'सेमीकॉन इंडिया 2025' का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित यशोभूमि में 'सेमीकॉन इंडिया 2025' का उद्घाटन किया। सेमीकॉन इंडिया-2025 का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में नवाचार और युवा शक्ति नजर आती है। आज दुनिया भारत में विश्वास करती है और भारत में दुनिया सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 11:28:54 am

तेल काला सोना था, लेकिन सेमीकंडक्टर हीरे हैं: पीएम मोदी

दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संबोधन में ​कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अप्रैल-जून में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। पहले तेल काला सोना होता था, लेकिन आज सेमीकंडक्टर हीरे हैं।

2025-09-02 11:09:05 am

“ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने परिवार के बिज़नेस के लिए भारत से संबंध किए खराब”, पूर्व अमेरिकी एनएसए ने साधा निशाना

भारत और अमेरिका के संबंधों में पड़ी दरार पर बात करते हुए पूर्व अमेरिकी एनएसए ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 11:07:17 am

दिल टूट गया है… भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहे पंजाब के लोगों का हाल देख भावुक हुए शुभमन गिल

Shubman Gill on Punjab Flood: पंजाब में आई बाढ़ लोगों पर कहर बनकर टूटी है। इस बाढ़ से करीब ढाई लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों का हाल देख भारतीय टेस्‍ट टीम के कप्तान शुभमन गिल भावुक हो गए। उन्होंने अपना दर्द सोशल मीडिया के माध्‍यम से साझा किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 10:55:22 am

पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से बेचैनी: पीटर नवारो

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने SCO में पीएम नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को परेशान करने वाला बताया है। नवारो ने कहा कि कि भारतीय नेता को रूस के साथ नहीं, बल्कि वाशिंगटन, यूरोप और यूक्रेन के साथ रहना चाहिए।

2025-09-02 10:34:55 am

दिल्ली और पुणे में ईडी की रेड

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 425 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और महाराष्ट्र में छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के चलते एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दिल्ली और पुणे स्थित 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।

2025-09-02 10:18:44 am

छत्तीसगढ़ में दो ग्रामीणों की हत्या

छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी है। ​हत्या के पीछे मुखबिरी का शक होने का अंदेशा है।

2025-09-02 10:13:57 am

 सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत दौरे पर

सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग तीन दिवसीय दौरे पर आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर पीएम वोंग की प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। उनके साथ उनकी पत्नी लॉरेंस वोंग और कैबिनेट मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों समेत एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 10:05:37 am

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका, चोट के चलते कप्तान ही हुआ बाहर

Pat Cummins Ruled India Series: ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिचेल स्टार्क के बाद कप्तान पैट कमिंस की इंजरी ने दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया है। क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने कहा कि कमिंस की पीठ की हड्डी में खिंचाव है। इसलिए वह न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 10:02:11 am

Gold Rate Today: जेवर बनवाना हुआ महंगा, सोने में लगातार छठे दिन तेजी, चांदी सवा लाख के पार, जानिए लेटेस्ट दाम

सोने में आज मंगलवार को लगातार छठे दिन तेजी देखने को मिली है। सोना वायदा 1,05,333 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी के भाव सवा लाख रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गए हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 09:52:13 am

जम्मू संभाग में भारी बारिश के कारण आज स्कूल बंद

जम्मू संभाग में भारी बारिश के कारण आज स्कूल बंद जम्मू संभाग में मौसम संबंधी अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल 2 सितंबर को बंद रहेंगे।

2025-09-02 09:36:57 am

श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार आंठवे दिन स्थगित

जम्मू के कटरा क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 8वें दिन भी स्थगित रही है। क्षेत्र में बारिश और भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित है वहीं प्रशासन क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य तेजी से कर रहा है।

 

2025-09-02 09:14:11 am

राशिद खान खान ने T20i क्रिकेट में रचा इतिहास, दुनिया में कोई हासिल नहीं कर सका ये मुकाम

Rashid Khan Most Wicket in T20i Cricket: अबू धाबी में जारी ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान करिश्माई स्पिनर राशिद खान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 165 विकेट पूरे किए हैं। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 08:59:22 am

ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका पहुंची भारतीय सेना, जानिए क्या है मामला

भारतीय सेना युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका पहुंची है। भारतीय सेना, अमेरिकी सैनिकों के साथ अलास्का में युद्धाभ्यास करेंगी। यह युद्धाभ्यास करीब 14 दिनों तक चलेगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 08:43:29 am

राजस्थान में भंसाली प्रोडक्शन पर FIR! किस फिल्म को लेकर हुआ विवाद? जानिए पूरी खबर

Sanjay Leela Bhansali: राजस्थान में बीकानेर जिले में संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। धोखाधड़ी, धमकी और विश्वासघात के आरोप लगे हैं। कोर्ट के आदेश पर बीछवाल थाने में केस दर्ज हुआ है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 08:41:46 am

SBI में सैलेरी अकाउंट तो रेलवेकर्मियों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना मृत्यु कवर

भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बीमा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। SBI में वेतन खाता होने पर रेलकर्मियों को एक करोड़ रुपए का दुर्घटना मुत्यु कवर मिलेगा।

2025-09-02 08:27:59 am

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने लिया सन्यास

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने अंतरराष्ट्रीय टी20 से सन्यास की घोषणा की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 08:23:48 am

अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा- ‘जल्द सुधरेंगे दोनों देशों के रिश्ते’, रूसी तेल खरीदने पर फिर दी चेतावनी

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (US Finance Minister Besant) का बयान आया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते जल्द ही सुधर जाएंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-02 08:21:51 am

मराठा आरक्षण आंदोलनकारी सड़कें खाली करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे का अनशन आज 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरांगे और उनके समर्थकों से दोपहर तक मुंबई शहर की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा है।

2025-09-02 08:09:34 am

सूरत के जोलवा गांव में एक कपड़ा मिल में आग

सूरत में पलसाना थाने के जोलवा एक्सटेंशन में देर रात एक कपड़ा मिल में ड्रम फटने से आग लग गई। घटना में 22 मजदूर घायल हुए हैं वहीं दो लोग लापता हैं। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2025 01:40 pm

Published on:

02 Sept 2025 08:17 am

Hindi News / National News / Breaking News in Hindi Today: मेरी मां को गाली देशभर की महिलाओं का अपमान: पीएम मोदी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Rain Alert: पंजाब-हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में 2,3,4 और 5 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में यमुना उफान पर

Heavy rain floods a road in Gurugram
राष्ट्रीय

‘राहुल गांधी को बेवकूफ नहीं हैं, वे बड़ी…’, केंद्रीय मंत्री Kiren Rijiju ने कहा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चुनी हुई सरकार को चोर बताना है

Kiren Rijiu on Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

AAP विधायक ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिसकर्मी को कुचलते हुए फरार हो गए

AAP MLA opened fire on police,
राष्ट्रीय

Semicon India 2025: सेमीकंडक्टर चिप्स का ग्लोबल हब बनेगा भारत, मोदी बोले- हमें कोई रोक नहीं सकता

PM Modi support
राष्ट्रीय

एस्ट्रोनॉमर के बाद नेस्ले के सीईओ ने जूनियर से अफेयर के चलते नौकरी से धोया हाथ

Nestle CEO Laurent Freixe
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट