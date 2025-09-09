Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी का आज पंजाब- हिमाचल का दौरा

Live
Breaking News in Hindi Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आज दोपहर 1.30 बजे पीएम मोदी कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां पर अधिकारियों के साथ स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे पीएम मोदी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी शाम को गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। पीएम मोदी गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमों से भी बातचीत करेंगे।
आज यानि 09 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-09-09 09:11:13 am
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम ज़िले में मंगलवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। अब तक सुरक्षाबलों ने 2 आतंकी मार गिराए वहीं 2 जवान भी एनकाउंटर में शहीद हुए हैं।
2025-09-09 09:07:36 am
Blast in Pizza Hut: दिल्ली के यमुना विहार इलाके में पिज्जा हट आउटलेट में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। आउटलेट के एसी कंप्रेसर में अचानक धमाका होने से 5 लोग घायल हो गए।
2025-09-09 08:59:43 am
Sanju Samson or Jitesh Sharma: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय टीम आखिरी अभ्यास सत्र सोमवार को दुबई स्थित आईसीसी में हुआ, जिसमें संजू सैमसन को दरकिनार किया गया। इससे साफ हो गया है कि सैमसन की जगह जितेश शर्मा को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है।
2025-09-09 08:56:27 am
देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी। देर रात नतीजे आएंगे।
2025-09-09 08:55:27 am
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मंगलवार तड़के एक इमारत का एक हिस्सा सड़क पर गिर गया। सड़क पर गिरे मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक अन्य महिला घायल हुई है।
2025-09-09 08:43:39 am
Shivam Dube in Asia Cup 2025: एशिया कप में मीडियम पेस ऑलराउंडर शिवम दुबे को भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी या फिर वह बेंच सेकते नजर आएंगे। भारतीय टीम के सहायक कोच मोर्ने मोर्कल ने उनको लेकर क्या प्लान है, इसका खुलासा किया है।
2025-09-09 08:35:11 am
Rohit Sharma suddenly reached hospital: भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा 8 सितंबर की देर रात मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर क्या हुआ ये तो पता नहीं चल सका है, लेकिन इस वीडियो ने फैंस की टेंशन जरूर बढ़ा दी है।
2025-09-09 08:28:55 am
नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन वापस ले लिया है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। आज काठमांडू सहित कई हिस्सों में व्यापक प्रदर्शन की संभावना है।
2025-09-09 08:27:45 am
नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को अमेरिका और चीन के झगड़े से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही, इस प्रदर्शन के पीछे एक गैर सरकारी संगठन का नाम भी सामने आ रहा है।
2025-09-09 08:25:29 am
नेपाल में हिंसा के कारण 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा घायल हैं। पत्रिका संवाददाता अशोक तिवारी ने बताया कि काठमांडू में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं।
2025-09-09 08:17:31 am
नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर सरकार के खिलाफ कल हुए विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को काठमांडू में एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। नेपाल सरकार की सूचना के अनुसार कल हुए विरोध प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
2025-09-09 08:00:15 am
देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होंगे। एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी दल INDI गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी से होगा। पीएम मोदी सुबह 10 बजे मतदान करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। शाम 6 बजे से मतगणना शुरू होगी। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज सुबह लोधी रोड स्थित श्री राम मंदिर में पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
झुक गई नेपाल सरकार! वापस लिया सोशल मीडिया पर लगा बैन, हिंसक प्रदर्शन में 20 की मौत, 300 से ज्यादा घायल