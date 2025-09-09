Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी का आज पंजाब- हिमाचल का दौरा

Breaking News in Hindi Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आज दोपहर 1.30 बजे पीएम मोदी कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां पर अधिकारियों के साथ स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे पीएम मोदी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी शाम को गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। पीएम मोदी गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमों से भी बातचीत करेंगे।

आज यानि 09 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।