Breaking News in Hindi Today: भारत चार दशक से आतंकवाद का झेल रहा है दंश: पीएम मोदी

Breaking News in Hindi Today: चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद (SCO) के सदस्यों के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “भारत पिछले चार दशक से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में, हमने पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे मैं उनका आभार व्यक्त करता हूूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने भारत ने SCO के सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाई है।
2025-09-01 10:38:40 am
भारत- पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास बालाकोट के सामान्य क्षेत्र में आज सुबह संदिग्ध गविविधियां देखी गई। व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों ने गोलीबारी शुरू कर बॉर्डर पर आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बॉर्डर पर जवान हाई अलर्ट मोड पर तैनात किए गए हैं।
2025-09-01 10:28:49 am
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बढ़त के चलते भाव रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं।
2025-09-01 10:27:43 am
पीएम मोदी ने SCO की मीटिंग में पहलगाम हमले का जिक्र किया। वहीं, पीएम मोदी जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कैमेस्ट्री को पाकिस्तान के पीएम शहबाज टकटकी लगाए देख रहे थे।
2025-09-01 10:26:26 am
अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को लगातार दूसरा झटका दिया है! टैरिफ पर रोक के बाद, अब 10 अप्रवासी बच्चों के ग्वाटेमाला निर्वासन पर भी रोक लगा दी गई है।
2025-09-01 10:09:48 am
राजस्थान की राजधानी जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम में अब पानी की आवक कम हो चली है। आवक घटने से अब डेम के खुले तीन में से एक और गेट को जल संसाधन विभाग ने बंद कर दिया है। डेम के गेट संख्या 9 और 10 अभी एक मीटर हाइट पर खुला है और डेम से प्रति सैकंड 12020 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है।
2025-09-01 09:57:51 am
तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद के सदस्यों के सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि देश के विकास के लिए सुरक्षा, शांति और स्थिरता मुख्य आधार हैं। वहीं आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौती है। आतंकवाद किसी देश के लिए नहीं, बल्किपूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। आतंकवाद के कारण कोई देश, समाज और और कोई नागरिक इससे खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए भारत आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर देता है। पहलगाम हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा।
2025-09-01 09:49:02 am
चीन के तियानजिन में SCO सदस्य सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि, "SCO के सभी सदस्य देश मित्र और साझेदार हैं। सदस्य देशों को अपने मतभेदों का सम्मान करना चाहिए और संवाद बनाए रखना चाहिए। सहयोग के दायरे को बड़ा बनाना चाहिए जिससे सभी देशों की क्षमताओं का पूरा उपयोग हो सके।
2025-09-01 09:46:17 am
Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी है। इससे 250 लोगों की मौत हो गई है।
2025-09-01 09:30:10 am
पटना में आज महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन हो रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई अन्य नेता शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी नेता युसुफ पठान भी यात्रा में शामिल होंगे।
2025-09-01 09:21:53 am
पीटर नवारो ने टैरिफ के मुद्दे को भारत की जातीय परंपरा से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण दूसरे भारतीय की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। इसके साथ ही, मोदी के चीन दौरे पर भी अमेरिका को मिर्ची लगी है।
2025-09-01 09:12:18 am
संजू सैमसन केसीएल में अबतक 30 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने अबतक छह मैचों की पांच पारियों में 73.60 की शानदार औसत से 368 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं।
2025-09-01 09:10:28 am
महाराष्ट्र के बारामती में पोती को स्कूल छोड़ने जा रहे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र दिनकर भागवत को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी उसके बाद उनकी मौके पर मौत हो गई।
2025-09-01 09:08:46 am
राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। पक्ष-विपक्ष ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
2025-09-01 09:07:03 am
राजस्थान विधानसभा के आज से होने वाले सत्र में प्रवर समिति के पास लंबित तीन विधेयक आएंगे, वहीं कैबिनेट से हाल ही मंजूर तीन नए विधेयक भी इसी सत्र में आएंगे।
2025-09-01 08:49:58 am
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर में 25वें एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगेे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं से चर्चा की।
2025-09-01 08:44:41 am
एशिया कप टी20 2025 का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट से पहले हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि एशिया कप टी20 में सबसे अच्छा औसत किस बल्लेबाज का रहा है।
2025-09-01 08:43:23 am
बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल तक अधिकतर अनुबंधित भारतीय क्रिकेटरों ने प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट दे दिया है, जिसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं।
2025-09-01 08:42:00 am
नेपाल में 100 से ज़्यादा लोगों की किडनी अवैध रूप से निकालकर दिल्ली भेजे जाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है! रैकेट के सरगना समेत 5 गिरफ्तार, 5 साल से चल रहा था ये घिनौना खेल।
2025-09-01 08:40:04 am
LPG Gas Cylinder Rate: आज से LPG गैस सिलेंडर के दाम में कटौती हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
2025-09-01 08:00:27 am
राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में देर रात से बारिश का दौर सक्रिय रहा है। प्रदेश में इस बार मानसून जमकर मेहरबान हुआ है और 20 से ज्यादा शहरों में अब तक सामान्य से बहुत अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई शहरों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।
