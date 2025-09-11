Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी आज जाएंगे वाराणसी

Breaking News in Hindi Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम आज वाराणसी में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके चलते वाराणसी में तैयारियां की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे। मॉरीशस के प्रधानमंत्री 9-16 सितंबर 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं।

