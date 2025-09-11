Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी आज जाएंगे वाराणसी

Live
Breaking News in Hindi Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम आज वाराणसी में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके चलते वाराणसी में तैयारियां की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे। मॉरीशस के प्रधानमंत्री 9-16 सितंबर 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं।
2025-09-11 08:57:39 am
गाजियाबाद में साहिबाबाद स्टेशन पर आनंद विहार-पूर्णिया स्पेशल ट्रेन के लगेज वैन में आग लग गई। दमकल और रेलवे कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पाया। आग से जली बोगी को हटाकर ट्रेन को रवाना किया गया। आग से लगेज वैन में रखा सामान जलकर खाक हो गया।
2025-09-11 08:43:30 am
दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दो दिल्ली से, एक मध्य प्रदेश से, एक हैदराबाद से और एक आतंकी को रांची से पकड़ा है। पुलिस ने IED से बम बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री भी आतंकियों से बरामद की है।
2025-09-11 08:39:59 am
Nepal Protest: नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत का विरोध करने चलते उनकी सत्ता गई है। उन्होंने जेन-जेड प्रदर्शन को भारत से जोड़कर साजिश करार दिया है। पढ़िए कहां हैं इस वक्त केपी शर्मा ओली..
2025-09-11 08:37:39 am
दिल्ली एयरपोर्ट से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI2380 में तकनीकी खराबी! एयर कंडीशनिंग और बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी के चलते 200 से ज़्यादा यात्रियों को उतारा गया। यात्री तकरीबन दो घंटे तक विमान में फंसे रहे। जानिए पूरी खबर और आगे क्या हुआ...
2025-09-11 08:35:52 am
IND vs UAE Match Records: भारत ने एशिया कप 2025 के अपने पहले ही मैच में महज 27 गेंदों पर एतिहासिक जीत दर्ज की है, जो की एशिया कप टी20 में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस लो स्कोरिंग मैच में कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। आइये उनके बारे में आपको बताते हैं।
2025-09-11 08:34:17 am
Nepal Protest: बालेन शाह ने नेपाल की अंतरिम सरकार को समर्थन करने का ऐलान किया है। साथ ही, राजनीतिक आकांक्षा पाले लोगों को सख्त चेतावनी भी दी है। जानिए बालेन ने आखिर क्या कहा है?
2025-09-11 08:03:40 am
रायपुर हवाई अड्डे पर बिजली गिरने से विमान का नेविगेशन सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उड़ान संचालन बाधित हो गया। बुधवार देर शाम स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर डीवीओआर (डॉपलर वीएचएफ ओमनीडायरेक्शनल रेंज) सिस्टम क्षतिग्रस्त होने के कारण इंडिगो की कम से कम 5 उड़ानों को पास के अन्य एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया।
