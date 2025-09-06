Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Live

Breaking News in Hindi Today: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आज से फिर शुरू

06 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 06, 2025

Breaking News in Hindi Today: खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज से फिर से शुरू किया जा रहा है।

आज यानि 06 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।

प्रमुख घटनाएँ

PM Modi बाढ़ प्रभावित राज्यों का करेंगे दौरा, राहत कार्यों का लेंगे जायजा
पूरा पढ़ें
अब यूरोपीय संघ से भी नाराज हुए ट्रंप, दे डाली भारी टैरिफ लगाने की धमकी; बोले- यह कितना पागलपन है…
पूरा पढ़ें
Trump बता रहे मोदी को दोस्त, उनके मंत्री ने दी धमकी, कहा- ‘भारत दो महीने में सॉरी बोलेगा’
पूरा पढ़ें
UN महासभा के सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे PM मोदी
पूरा पढ़ें
मौसम विभाग की चेतावनी, 6-11 सितंबर तक होगी मूसलाधार बारिश, पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल
पूरा पढ़ें
अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, अचानक उठकर खांसने लगा शख्स; डॉक्टर भी ‘शॉक्ड’!
पूरा पढ़ें
राजस्थान में जर्जर इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत, 7 घायल
पूरा पढ़ें
दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार
पूरा पढ़ें

2025-09-06 08:54:17 am

PM Modi बाढ़ प्रभावित राज्यों का करेंगे दौरा, राहत कार्यों का लेंगे जायजा

PM Modi बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। पंजाब के सभी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। 1900 से अधिक गांवें जलमग्न हो गए हैं। इधर, हिमाचल में मानसूनी बारिश के चलते होने वाले हादसों में 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-06 08:45:36 am

अब यूरोपीय संघ से भी नाराज हुए ट्रंप, दे डाली भारी टैरिफ लगाने की धमकी; बोले- यह कितना पागलपन है…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोपीय संघ (ईयू) से भी नाराज हो गए हैं। उन्होंने ईयू पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। नाराजगी की वजह गूगल से जुड़ी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-06 08:43:47 am

Trump बता रहे मोदी को दोस्त, उनके मंत्री ने दी धमकी, कहा- ‘भारत दो महीने में सॉरी बोलेगा’

Trump Tariff: भारत और अमेरिका के संबंधों में हाल के दिनों में खटास आ गई है। अब ट्रंप प्रशासन में में वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत को तीन शर्तें माननी होगी। वह दो महीनों में सॉरी कहेगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-06 08:39:41 am

UN महासभा के सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे PM मोदी

UN General Assembly: पीएम न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय सामान्य बहस में हिस्सा नहीं लेंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-06 08:32:10 am

मौसम विभाग की चेतावनी, 6-11 सितंबर तक होगी मूसलाधार बारिश, पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल

IMD Alert: देश भर में मानसूनी बारिश कहर बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

 

2025-09-06 08:30:02 am

अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, अचानक उठकर खांसने लगा शख्स; डॉक्टर भी ‘शॉक्ड’!

नासिक में हैरान करने वाली घटना! 'ब्रेन डेड' घोषित युवक अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान उठा और खांसने लगा! डॉक्टर भी हैरान, युवक की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर है। निजी अस्पताल ने 'मृत घोषित नहीं करने' का दावा किया, लेकिन सवालों का घेरा बना हुआ है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

 

2025-09-06 08:26:09 am

राजस्थान में जर्जर इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत, 7 घायल

राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में देर रात एक जर्जर इमारत तेज धमाके के साथ गिर गई। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया

2025-09-06 08:15:02 am

दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। यमुना नदी उफान पर है, जिस कारण शहर के कई हिस्सों में जलजमाव के हालात बने हुए हैं। जिसके कारण कई हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Sept 2025 08:55 am

Published on:

06 Sept 2025 08:22 am

Hindi News / National News / Breaking News in Hindi Today: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आज से फिर शुरू

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM Modi बाढ़ प्रभावित राज्यों का करेंगे दौरा, राहत कार्यों का लेंगे जायजा

PM Modi's visit
राष्ट्रीय

अमेरिका नहीं जाएंगे PM मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे UNGA को संबोधित

PM Modi
राष्ट्रीय

अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, अचानक उठकर खांसने लगा शख्स; डॉक्टर भी रह गए ‘शॉक्ड’!

राष्ट्रीय

IMD Alert: मौसम विभाग की चेतावनी, 6-11 सितंबर तक होगी मूसलाधार बारिश, पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल

mp weather
राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी को लेकर विवाद, CM उमर ने LG पर साधा निशाना

Omar Abdullah manoj sinha
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट