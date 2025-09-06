Breaking News in Hindi Today: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आज से फिर शुरू

Live
Breaking News in Hindi Today: खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज से फिर से शुरू किया जा रहा है।
आज यानि 06 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-09-06 08:54:17 am
PM Modi बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। पंजाब के सभी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। 1900 से अधिक गांवें जलमग्न हो गए हैं। इधर, हिमाचल में मानसूनी बारिश के चलते होने वाले हादसों में 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है।
2025-09-06 08:45:36 am
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोपीय संघ (ईयू) से भी नाराज हो गए हैं। उन्होंने ईयू पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। नाराजगी की वजह गूगल से जुड़ी है।
2025-09-06 08:43:47 am
Trump Tariff: भारत और अमेरिका के संबंधों में हाल के दिनों में खटास आ गई है। अब ट्रंप प्रशासन में में वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत को तीन शर्तें माननी होगी। वह दो महीनों में सॉरी कहेगा।
2025-09-06 08:39:41 am
UN General Assembly: पीएम न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय सामान्य बहस में हिस्सा नहीं लेंगे।
2025-09-06 08:32:10 am
IMD Alert: देश भर में मानसूनी बारिश कहर बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।
2025-09-06 08:30:02 am
नासिक में हैरान करने वाली घटना! 'ब्रेन डेड' घोषित युवक अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान उठा और खांसने लगा! डॉक्टर भी हैरान, युवक की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर है। निजी अस्पताल ने 'मृत घोषित नहीं करने' का दावा किया, लेकिन सवालों का घेरा बना हुआ है।
2025-09-06 08:26:09 am
राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में देर रात एक जर्जर इमारत तेज धमाके के साथ गिर गई। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया
2025-09-06 08:15:02 am
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। यमुना नदी उफान पर है, जिस कारण शहर के कई हिस्सों में जलजमाव के हालात बने हुए हैं। जिसके कारण कई हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी है।
