Breaking News in Hindi Today: रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा, हरिद्वार-ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित

Breaking News in Hindi Today: हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने से हरिद्वार-ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। रेलवे कर्मचारी मौके पर ट्रैक की बहाली के काम में जुटे हैं।
आज यानि 08 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-09-08 08:50:49 am
जम्मू कश्मीर में कुलगाम, बारामूला समेत 22 स्थानों पर NIA की छापेमारी, उमर राशिद लोन के घर सर्च, आतंकी साजिश मामले में छापेमारी।
2025-09-08 08:44:52 am
पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ोतरी के बाद यमुना नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई। यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे पहुंचने पर अब हालात सामान्य होने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों दिल्ली सरकार ने राहत शिविर बनाए हैं।
2025-09-08 08:39:07 am
Japan PM Resign: जापान में सियासी उथल पुथल जारी है। शिगेरू इशिबा के पीएम पद से इस्तीफे के बाद ताकाइची पीएम पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। अगर वह पीएम बनती हैं तो तकाइची जापान की पहली महिला पीएम होंगी।
2025-09-08 08:36:37 am
ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वालों पर अब शिकंजा कस रहा है! कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सीट बेल्ट न लगाने पर 2500 रुपये का जुर्माना भरा। अखिलेश यादव से लेकर देवेन्द्र फडणवीस तक, कई बड़े नेताओं के भी कट चुके हैं चालान, जानिए किन-किन नेताओं को हुआ है जुर्माना।
2025-09-08 08:31:11 am
राजौरी जिला मुख्यालय और जम्मू-राजौरी-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को 19 गांवों और नियंत्रण रेखा (एलओसी) से जोड़ने वाला सड़क संपर्क भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया।
2025-09-08 08:25:43 am
IMD Alert: देश भर में मानसूनी बारिश कहर बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।
2025-09-08 08:24:40 am
रूस के भीषण हवाई हमले ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी! 800 से ज़्यादा ड्रोन के इस अभूतपूर्व हमले में कई इमारतें तबाह हुईं और जानमाल का नुकसान हुआ। ज़ेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों की मांग की है, जबकि ट्रम्प ने भी कठोर कार्रवाई का संकेत दिया है। पुतिन की इस हरकत से दुनिया की परीक्षा हो रही है, ज़ेलेंस्की का कहना है।
2025-09-08 08:22:12 am
England register biggest ODI win: इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 342 रनों से ऐतिहासिक वनडे जीत दर्ज की है। ये वनडे इंटरनेशनल की सबसे बड़ी जीत है। इस मामले में इंग्लिश टीम ने भारत के 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जब टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से जीत दर्ज की थी।
2025-09-08 08:19:44 am
BJP, टिपरा मोथा पार्टी के साथ त्रिपुरा में सरकार है, लेकिन TMP ने बीते साल मार्च में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। आज पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन करेगी।
2025-09-08 08:05:34 am
पंजाब के कई जिलों में अब भी बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। लोग दैनिक जरूरत की चीजों के लिए भी परेशान हो रहे हैं। बाढ़ से अब तक 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है वहीं फसलें भी चौपट हो गई हैं। प्रशासन बचाव एवं राहत कार्यों में जुटा हुआ है। सीएम भगवंत मान ने बाढ़ को लेकर आज कैबिनेट बैठक बुलाई है।
