Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Live

Breaking News in Hindi Today: रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा, हरिद्वार-ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित

08 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 08, 2025

Breaking News in Hindi Today: हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने से हरिद्वार-ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। रेलवे कर्मचारी मौके पर ट्रैक की बहाली के काम में जुटे हैं।

आज यानि 08 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।

प्रमुख घटनाएँ

जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में NIA की रेड
पूरा पढ़ें
दिल्ली में बाढ़ का खतरा टला, यमुना का जलस्तर घटा
पूरा पढ़ें
भारत के मित्र देश को मिल सकती है पहली महिला प्रधानमंत्री, जानिए जापान में सियासी उथल-पुथल की वजह
पूरा पढ़ें
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कर्नाटक CM ने भरा जुर्माना, इन बड़े नेताओं का भी कटा चालान; LIST में एक और सीएम का नाम
पूरा पढ़ें
जम्मू-राजौरी-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद
पूरा पढ़ें
8-11 सितंबर तक बारिश का तांडव, मौसम विभाग की इन राज्यों के लिए चेतावनी
पूरा पढ़ें
यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हवाई हमला, दहल गए जेलेंस्की! बोले- अब मुझे पता चल गया है पुतिन…
पूरा पढ़ें
इंग्लैंड ने आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका को हराया, भारत की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड तोड़ा
पूरा पढ़ें
BJP की सहयोगी पार्टी ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, आज दिल्ली में भरेगी हुंकार
पूरा पढ़ें
पंजाब में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित
पूरा पढ़ें

2025-09-08 08:50:49 am

जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में NIA की रेड

जम्मू कश्मीर में कुलगाम, बारामूला समेत 22 स्थानों पर NIA की छापेमारी, उमर राशिद लोन के घर सर्च, आतंकी साजिश मामले में छापेमारी।

2025-09-08 08:44:52 am

दिल्ली में बाढ़ का खतरा टला, यमुना का जलस्तर घटा

पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ोतरी के बाद यमुना नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई। यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे पहुंचने पर अब हालात सामान्य होने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों दिल्ली सरकार ने राहत शिविर बनाए हैं।

2025-09-08 08:39:07 am

भारत के मित्र देश को मिल सकती है पहली महिला प्रधानमंत्री, जानिए जापान में सियासी उथल-पुथल की वजह

Japan PM Resign: जापान में सियासी उथल पुथल जारी है। शिगेरू इशिबा के पीएम पद से इस्तीफे के बाद ताकाइची पीएम पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। अगर वह पीएम बनती हैं तो तकाइची जापान की पहली महिला पीएम होंगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-08 08:36:37 am

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कर्नाटक CM ने भरा जुर्माना, इन बड़े नेताओं का भी कटा चालान; LIST में एक और सीएम का नाम

ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वालों पर अब शिकंजा कस रहा है! कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सीट बेल्ट न लगाने पर 2500 रुपये का जुर्माना भरा। अखिलेश यादव से लेकर देवेन्द्र फडणवीस तक, कई बड़े नेताओं के भी कट चुके हैं चालान, जानिए किन-किन नेताओं को हुआ है जुर्माना।

पूरी खबर यहां पढ़ें

 

2025-09-08 08:31:11 am

जम्मू-राजौरी-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद

राजौरी जिला मुख्यालय और जम्मू-राजौरी-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को 19 गांवों और नियंत्रण रेखा (एलओसी) से जोड़ने वाला सड़क संपर्क भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया।

2025-09-08 08:25:43 am

8-11 सितंबर तक बारिश का तांडव, मौसम विभाग की इन राज्यों के लिए चेतावनी

IMD Alert: देश भर में मानसूनी बारिश कहर बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-08 08:24:40 am

यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हवाई हमला, दहल गए जेलेंस्की! बोले- अब मुझे पता चल गया है पुतिन…

रूस के भीषण हवाई हमले ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी! 800 से ज़्यादा ड्रोन के इस अभूतपूर्व हमले में कई इमारतें तबाह हुईं और जानमाल का नुकसान हुआ। ज़ेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों की मांग की है, जबकि ट्रम्प ने भी कठोर कार्रवाई का संकेत दिया है। पुतिन की इस हरकत से दुनिया की परीक्षा हो रही है, ज़ेलेंस्की का कहना है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-08 08:22:12 am

इंग्लैंड ने आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका को हराया, भारत की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड तोड़ा

England register biggest ODI win: इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 342 रनों से ऐतिहासिक वनडे जीत दर्ज की है। ये वनडे इंटरनेशनल की सबसे बड़ी जीत है। इस मामले में इंग्लिश टीम ने भारत के 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जब टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से जीत दर्ज की थी।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-08 08:19:44 am

BJP की सहयोगी पार्टी ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, आज दिल्ली में भरेगी हुंकार

BJP, टिपरा मोथा पार्टी के साथ त्रिपुरा में सरकार है, लेकिन TMP ने बीते साल मार्च में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। आज पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन करेगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-08 08:05:34 am

पंजाब में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित

पंजाब के कई जिलों में अब भी बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। लोग दैनिक जरूरत की चीजों के लिए भी परेशान हो रहे हैं। बाढ़ से अब तक 43 से ​अधिक लोगों की मौत हो गई है वहीं फसलें भी चौपट हो गई हैं। प्रशासन बचाव एवं राहत कार्यों में जुटा हुआ है। सीएम भगवंत मान ने बाढ़ को लेकर आज कैबिनेट बैठक बुलाई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Sept 2025 08:51 am

Published on:

08 Sept 2025 08:18 am

Hindi News / National News / Breaking News in Hindi Today: रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा, हरिद्वार-ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कर्नाटक CM ने भरा जुर्माना, इन बड़े नेताओं का भी कट चुका है चालान; LIST में एक और मुख्यमंत्री का नाम

राष्ट्रीय

Weather Alert: 8-11 सितंबर तक बारिश का तांडव, मौसम विभाग की इन राज्यों के लिए चेतावनी

mp weather
राष्ट्रीय

BJP की सहयोगी पार्टी ने खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, आज दिल्ली में भरेगी हुंकार

TMP Chief Pradyut Debbarma
राष्ट्रीय

हूती ड्रोन हमले से इज़राइल का हवाई अड्डा हिला, भारत को क्यों सतर्क रहने की ज़रूरत, 5 पॉइंट्स में समझें

Houthi drone attack on Israel
विदेश

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों से की अपील, जानें क्या कहा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट